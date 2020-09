Sunweb-renner Sören Kragh Andersen pakt tweede ritzege

De Deen Sören Kragh Andersen heeft de negentiende etappe van de Tour de France gewonnen. De Sunweb-renner kwam alleen aan na een glooiende rit van 167 kilometer van Bourg-en-Bresse naar Champagnole. Eerder won Kragh Andersen al de veertiende etappe naar Lyon, ook na een solo.

Nadat vluchter van de dag Rémi Cavagna was teruggepakt, reed in de glooiende finale een kopgroep weg met onder anderen de om de groene trui strijdende topsprinters Sam Bennett en Peter Sagan. Op vijftien kilometer van de streep demarreerde Kragh Andersen uit die groep en reed vervolgens solo naar de finish. Hij had uiteindelijk een voorsprong van 53 seconden op nummer twee Luka Mezgec, nummer drie Jasper Stuyven en de rest van de vluchters.

Derde dagsucces Sunweb

„Dit ga ik natuurlijk de rest van mijn leven niet meer vergeten”, reageerde de dolgelukkige Deen. „Ik zat me onderweg af te vragen wat ik in vredesnaam moest doen om in een kopgroep met de allerbeste sprinters ter wereld nog te winnen. Maar toen kwam het moment dat Trentin met een demarrage iedereen tot de limiet had gedreven en daarna ging ik.”

Het is de derde ritwinst voor het Nederlands-Duitse Team Sunweb deze Tour. Naast de twee zeges van Kragh Andersen won ook de Zwitser Marc Hirschi al een etappe.

Het peloton met alle klassementsrenners finishte op ruim zeveneneenhalve minuut van de ritwinaar. In de top van het algemeen klassement waren er dan ook geen verschuivingen. Primož Roglič behoudt de gele trui met 57 seconden voorsprong op zijn landgenoot Tadej Pogačar. Zaterdag is de beslissende tijdrit naar La Planche des Belles Filles.