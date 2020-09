Spin die vaak niet meetelt

Vanwege z’n geringe grootte en goede camouflagekleur wordt hij vaak over het hoofd gezien.

Naam: groen kaardertje Wetenschappelijke naam: Nigma walckenaeri Grootte: ca. 4 mm, mannetje iets groter Uiterlijk: vrouwtje vrijwel geheel groen; voorlijf lichte randen, achterlijf witte haartjes. Mannetje roodbruin voorlijf en bruingele poten. Leefwijze: maakt web op de bovenzijde van bladeren van bomen en struiken. Opvallend: produceert een wollig spinsel waar insecten snel in verstrikt raken.

En dus scoort het groen kaardertje nooit heel hoog in de Nationale Spinnentelling, die dit weekend voor de achtste keer wordt gehouden.

De gedoodverfde winnaar in eerdere jaren was de kruisspin, maar dat hoeft niet per se te betekenen dat die soort het meest algemeen voorkomt. Vooral vrouwelijke kruisspinnen zijn vrij fors (tot 18 mm) en zitten duidelijk zichtbaar in hun web, dat zich vaak op ooghoogte bevindt.

Voor wie dit weekend zelf spinnen wil tellen, is de spinnenzoekkaart op de website Tuintelling.nl daarom een aanrader: daarop staan ook andere huis-, tuin- en keukenspinnen, zoals de herfsthangmatspin, de huiszebraspin en de getijgerde lijmspuiter.