Schrijver Anjet Daanje: ‘Ik denk dat ik de normale wereld ontoereikend vind’

Anjet Daanje (55) is wiskundige en ze is schrijver: scenario’s, negen romans. Veel lezers had ze nooit en ze werd nauwelijks opgemerkt, tot De herinnerde soldaat dit voorjaar opeens op de longlist van de Libris Literatuur Prijs stond. Daarna kwamen de vijfsterrenrecensies, soms wat beschaamd van toon – „ook deze boekenredactie moest wakker worden geschud”, schreef Thomas de Veen in NRC – en nu maakt ze voor het eerst mee dat een boek van haar goed verkocht wordt.

De herinnerde soldaat speelt in 1922 en 1923, in de Vlaamse stad Kortrijk, en gaat over een man die zijn geheugen kwijt is. In december 1917 is hij gevonden achter de Belgische frontlinie, in zijn uniform, ongedeerd, maar hij weet niet wie hij is, noch waar hij vandaan komt. Hij wordt ondergebracht in een gesticht en na vier jaar laat de dokter een advertentie in de krant plaatsen: wie kent hem?

Vele oorlogsweduwen melden zich en één van hen weet de dokter ervan te overtuigen dat dit Amand Coppens is, 35 jaar, vader van twee kinderen, fotograaf van beroep en háár man. Ze krijgt hem mee naar huis en dan ontspint zich een tragedie, een liefdesgeschiedenis, een spannend verhaal met een plot, waarvan de ontknoping hier onvermeld blijft om niemands leesplezier te bederven.

De hele roman, 538 dichtbedrukte bladzijden, is geschreven vanuit het hoofd van Amand Coppens. Je zit in zijn brein en kijkt door zijn ogen naar wat er gebeurt, en dat doet Anjet Daanje zo precies en nauwkeurig dat je, als je je eraan overgeeft, gaat meebeleven wat hij beleeft: zijn verbazing, zijn angst en paniek, zijn gruwelijke nachtmerries vol dood en verderf, zijn verliefdheid, zijn lust, zijn woede en gewelddadige uitbarstingen, zijn langzaam terugkerende herinneringen.

Daanje woont in een kleine huurwoning aan het spoor in Groningen, met haar hondje Darcy, een eigenwijze borderterriër, vernoemd naar de mannelijke hoofdpersoon uit Jane Austens roman Pride and Prejudice. Boeken tot aan het plafond, een schrijfbureau naast haar bed. Op het tafeltje bij de tweezitsbank staat een ouderwetse telefoon, met een snoer. Ze lacht veel, eigenlijk bij alles wat ze zegt. Het moet wel zijn om haar verlegenheid te verbergen. Ze krijgt zelden mensen over de vloer.

De herinnerde soldaat, vertelt ze, begon voor haar met een verhaal van Geert Mak in zijn tv-serie In Europa, jaren geleden. Een Franse soldaat wordt vlak na de Eerste Wereldoorlog gevonden bij het station in Lyon, waar net een trein met gerepatrieerde krijgsgevangenen uit Duitsland is aangekomen. Niemand weet wie hij is en hij weet het zelf ook niet. Op de foto in de krant reageren wel driehonderd vrouwen, die hem allemaal herkennen als hun man of hun zoon, ook als die helemaal niet op hem lijkt. Ze komen met de gekste redeneringen om te bewijzen dat ze gelijk hebben. Hun man vijf centimeter langer dan de soldaat? Dan moet hij in de oorlog gekrompen zijn. „De wanhoop van die vrouwen”, zegt Anjet Daanje. „Die interesseerde me. Ze zijn bereid om van een bestaande man hun eigen fantasieman te maken.”

Ze wist weinig van de Eerste Wereldoorlog en deed lang onderzoek. Oude kranten lezen, ansichtkaarten en spoorboekjes bestuderen, en hoe de huizen waren ingericht, waar nog op kolen werd gestookt, wat er gegeten werd (pap en aardappelen voor wie bijna geen geld had, brood en kalfskop voor wie net iets meer had), hoe de mensen roken (naar zweet), hoe in die tijd foto’s werden gemaakt.

Duitse stafkaarten

Nee, zegt ze, ze is voor haar boek niet in Kortrijk of elders gaan kijken. Ze heeft geen rijbewijs en gaat niet graag op reis. Het was ook niet nodig, zegt ze. Voor de voettocht die Amand Coppens van Keulen naar het dorpje Felderhoferbrücke maakt, gebruikte ze Duitse stafkaarten. Allemaal te vinden op het internet.

De eerste versie van De herinnerde soldaat was twaalfhonderd bladzijden. Ze had het geschreven zonder punten, alinea’s of witregels. Ieder hoofdstuk bestond uit één lange zin, een gedachtestroom, alleen onderbroken door komma’s en het woordje ‘en’. Voor de lezer niet te doen, dat begreep ze zelf ook wel, en mede op advies van haar uitgever – Passage in Groningen – schrapte ze de helft en maakte ze de vorm iets conventioneler. Wel beginnen bijna alle zinnen nog met ‘en’, waardoor ze blijven stromen, onstuitbaar tot de laatste woorden op de laatste bladzij. „Dat effect,” zegt ze, „wilde ik graag behouden.”

Lees ook deze column Anjet Daanje moet gelezen worden

Ze groeide op in Wijster, Drenthe. Haar vader was bioloog en deed daar voor de Landbouwuniversiteit Wageningen onderzoek aan loopkevers. Haar moeder, ook bioloog, maar niet afgestudeerd, hielp hem er soms bij. Anjet Daanje las als kind al heel veel. Thea Beckman, Tonke Dragt, Kameleon, indianenboeken, jongensboeken. Nooit meisjesboeken en al helemaal geen sprookjes. „Sprookjes vond ik verschrikkelijk”, zegt ze. „Alleen maar flat characters, goed en kwaad. Als de wereld echt zo in elkaar zou zitten, zou ik mezelf van kant maken.”

Voor Engels, op het atheneum in Hoogeveen, schreef ze een scriptie over Jane Eyre van Charlotte Brontë. Voor geschiedenis maakte ze een werkstuk over ontdekkingsreizen door de eeuwen heen, inclusief die naar de maan. Het werd zo gigantisch groot dat ze de inleverdatum niet zou halen. „En toen ging het dat weekend zo ontzettend hard sneeuwen dat we een week de deur niet uit konden.” Daarna had ze het werkstuk af.

Ongedisciplineerd

Met haar broertje Dieb, drie jaar jonger dan zij, maakte ze hoorspelen en later ook een film, die zich afspeelde in de achttiende eeuw. Dieb ontwierp de decors en regisseerde, Anjet schreef het script en deed het camerawerk. Ze studeerde al wiskunde, in Utrecht, maar ’s zomers was ze in Wijster en toen haar ouders voor een paar maanden naar Canada waren, werd het huis tot filmset verbouwd. Meubels eruit, ander behang, andere kleuren. De acteurs waren vriendjes en vriendinnetjes. „Die vonden het allemaal erg leuk”, zegt ze. „Maar ze waren ook ongedisciplineerd. Dan had ik een opnameschema opgesteld, en dan hielden ze zich er weer niet aan. Dus er kwam wel ellende van en aan het eind was het huis wel een beetje afgeragd.” Wat vonden haar ouders daarvan? „O, niet erg. We hadden alles geschilderd voordat ze terugkwamen.”

Ze leefde in een fantasiewereld, zegt ze. En dat doet ze nog steeds. „Ik denk dat ik de normale wereld ontoereikend vind.” Ontoereikend? „Ik verwacht er altijd meer van. Je zou denken: nou weet je het zo langzamerhand wel. Maar nee. Wat ik me wel afvraag: is de oorzaak dat ik veel fantasie heb en dat de echte wereld daardoor tegenvalt? Of valt de echte wereld tegen en trek ik me daarom terug in mijn fantasie?” Ze weet het antwoord niet.

Sprookjes vond ik verschrikkelijk. Als de wereld echt zo in elkaar zou zitten, zou ik mezelf van kant maken

In elk geval had ze een gelukkige jeugd, zegt ze. Al viel ze wel altijd overal buiten. „Nu ook nog. Ik ben niet zo goed in contact leggen met mensen. Dan wandel ik met Darcy op straat en sta ik even met iemand te praten, komt er iemand anders bij en meteen gaat het gesprek verder tussen die twee. Alsof ze intuïtief aanvoelen dat ze meer op elkaar lijken dan op mij. Ik vind dat niet heel verschrikkelijk of zo. Vroeger vond ik het wel erger dan nu, maar ook niet heel verschrikkelijk. Het was gewoon zo.”

Bedoelt ze dat met ‘ontoereikend’? „Misschien. Met de mensen in mijn hoofd is het een stuk gemakkelijker om contact te leggen. Die kan ik vormen naar mijn eigen inzicht. Ik ken hen op een diepere manier dan mensen in de echte wereld. Ik vraag me altijd af of andere mensen dat ook hebben en zich er gewoon bij hebben neergelegd, of dat ze gewoon beter zijn in het leggen van contacten.” En waar zouden ze zich dan bij hebben neergelegd? „Dat er altijd grote delen bij de ander zijn die je niet kent. En dat je jezelf ook maar heel gedeeltelijk kent. Ik zou weleens een tijdje iemand anders willen zijn, om te ervaren hoe je de wereld dan beleeft. Dat kan natuurlijk niet en daarom lees ik zoveel. In een boek kun je echt in de gedachten van een ander zijn. Dichterbij kun je niet komen.” En als je schrijft? „Ja, dan ook, ja.”

Ik ben niet zo goed in contact leggen met mensen

Haar moeder raadde haar na het atheneum aan om ‘iets met taal’ te gaan doen, omdat ze zo goed schreef. Anjet Daanje voelde er weinig voor. „Ik wilde wel schrijven, maar ik wilde geen schrijver worden. Ik had zo’n idee dat je dan lezingen moest geven en intelligente dingen moest zeggen, en dan zag ik van die gewichtige mannen op televisie – ik dacht: dat ben ik niet.” Zo werd het een jaar geologie en toen wiskunde, want daar was ze ook goed in. Ze specialiseerde zich in de numerieke wiskunde – vooral gebruikt voor het ontwerpen van algoritmes om wiskundige problemen op te lossen – en daarnaast schreef ze een scriptie over de geschiedenis van de wiskunde. „Een vreemde combinatie, maar ik vond het leuk. Kon ik onderzoek doen in de bibliotheek.”

Ze was assistent in opleiding in Eindhoven en werd uitgezonden naar Kaiserslautern. Na een jaar hield ze ermee op. „De banen die je ermee kon krijgen, het lesgeven dat ik moest doen – nee. Ik ben naar Groningen verhuisd, want mijn broer woonde hier al, en we moesten die speelfilm altijd nog monteren.” En dat hebben ze gedaan? „Ja, die film is er gekomen. We zijn alleen niet zo goed in promotie, dus hij heeft een paar keer gedraaid en dat was het dan.” Haar broer is nu violist in de folkband Rapalje.

Intussen had ze haar eerste roman geschreven, Pianomuziek in de regen. Ze vond er een uitgever voor, in Drenthe. Haar ouders betaalden de helft van de kosten. Het manuscript van haar derde roman, Suikerbeest, stuurde ze naar De Bezige Bij in Amsterdam en tot haar stomme verbazing kreeg ze na zeven maanden een mail: we doen het. Uitgevers halen nóóit geschikte manuscripten uit de post. Suikerbeest is geschreven vanuit het hoofd van een seriemoordenaar. „Heel gruwelijk, ja.” Het werd ook een korte film, negen minuten. Zij schreef het script.

Haar vijfde roman, Gezel in marmer, werd door de schrijver en criticus Kees ’t Hart in de Leeuwarder Courant ‘meesterlijk’ genoemd. Hij begreep niet waarom haar werk zo volstrekt genegeerd werd door de landelijke pers. Dat was in 2006. Daarna veranderde er weinig. Anjet Daanje haalt haar schouders erover op. Ze is eraan gewend, zegt ze. Het lukt haar nu ook niet echt om de plotselinge aandacht voor De herinnerde soldaat helemaal serieus te nemen. „Ik had een signeersessie en mensen waren zo enthousiast. Ze praatten erover alsof ze bij het lezen een religieuze ervaring hadden gehad.” Overdreven, vindt ze. Bevreemdend ook. Daarbij: ze schrijft toch in de eerste plaats voor zichzelf.

Lees ook dit interview ‘Ik houd mijn waarheid verborgen’

Voorstellingsvermogen

En waarom zijn die mensen vaak zo gewelddadig? „Niet vaak”, zegt ze. „Soms. Ik laat alle schakeringen zien. Het is nooit zwart-wit, dat maakt mensen zo interessant. Ik denk daar graag over na.” Ja, ze denkt ook over zichzelf na. Ze bekijkt zichzelf vaak alsof ze een andere persoon is. „Niet omdat ik dat zo leuk vind, want zo leuk is het niet. Het gebeurt gewoon. Ik heb het altijd gedaan en het is erger geworden door het schrijven. Het is een van de redenen dat ik kán schrijven. Jezelf bestuderen en weten hoe je reageert en denkt.” Waarom is dat niet leuk? „Omdat ik me altijd overal over opwind, en dat vind ik wel ergerlijk. Bij alles wat er gaat gebeuren, ook kleine dingen, stel ik me voor wat er mis kan gaan, en wat ik fout zal doen, en wat ik dus níet moet doen. En het gaat altijd anders dan ik heb bedacht, dus eh...”

Dus is het veiliger om in haar eigen hoofd en haar eigen huis te blijven. Niet dat ze pleinvrees heeft of zo, zegt ze. Ze schept gewoon graag haar eigen wereld, waarin er niets gebeurt zonder dat zij het wil. En ja, haar voorstellingsvermogen is enorm, en ook haar inlevingsvermogen.

Ze schrijft over huwelijksleven, shellshock en verlies van identiteit, terwijl ze er geen ervaring mee heeft. En het is volkomen geloofwaardig.

Wiskundige Annet Daanje Anjet Daanje, pseudoniem van Anjet den Boer (Wijster, 1965), studeerde na het atheneum in Hoogeveen wiskunde aan de Universiteit Utrecht. Haar eerste roman, Pianomuziek in de regen, verscheen in 1993. Bij haar tweede roman, De blinde fotograaf, nam ze de achternaam van haar moeder aan. Sinds 2002 schrijft ze ook profesioneel filmscenario’s en in 2012 werd op Nederland 2 haar zevendelige televisieserie De geheimen van Barslet uitgezonden. Haar negende roman, De herinnerde soldaat, stond op de longlist van de Libris Literatuur Prijs 2020.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 september 2020