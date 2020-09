Rel om dierenrechten nekt Poolse coalitie

Niets leek de Poolse regeringspartij PiS echt te kunnen deren. Geen politiek schandaal, rechtsstaatcrisis, ruzie met Brussel of pandemie. Tot dierenrechten opdoken als hét politieke thema. Vrijdag zijn veertien PiS-parlementariërs, onder wie de minister van Landbouw, door hun fractie geschorst en scheurde de coalitie met twee kleine rechtse partijen die het land sinds 2015 regeert. Vervroegde verkiezingen of een minderheidsregering zijn aanstaande als de boel niet gelijmd kan worden.

Directe aanleiding is een wetsvoorstel van partijleider en dierenvriend Jaroslaw Kaczynski om de bontproductie, circusdieren en ritueel slachten te verbieden. Hij deed dit in reactie op publicatie van schokkende undercoverbeelden uit de nertsenfokkerij, door nieuwssite Onet vorige week. Een Oekraïense man die voor 2,50 euro per uur bij de waarschijnlijk grootste netsenfokker ter wereld werkte, filmde twee maanden lang hoe pelsdieren mishandeld worden en sterven aan voedselvergiftiging, wonden en kannibalisme.

Het bevorderen van dierenrechten is een langgekoesterde wens van Kaczynski, die weliswaar een partij aanvoert die het traditionele gezin in ere zegt te herstellen, maar zelf een solitair leven leidt met enkele katten.

Industrie met 50.000 banen

Voorheen boog hij voor de weerstand van machtige bont- en boerenlobby’s en zijn plattelandsachterban. Polen exporteert veel halal en kosjer geslacht vlees en heeft een enorme bontindustrie, die goed is voor vijftigduizend banen. Deze week zette de 71-jarige Kaczynski door en verscheen zelfs op TikTok om zijn #StopFurChallenge kracht bij te zetten.

Ondanks boerenprotesten werd zijn wetsvoorstel donderdag door het Lagerhuis aangenomen. De minister van Landbouw en andere PiS-Kamerleden stemden echter tegen, evenals de coalitiepartners. „Dit moet consequenties hebben, zei PiS-fractievoorzitter Ryszard Terlecki vrijdag. „De coalitie bestaat in feite niet meer.”

Achter de nertsenkift gaat een dieper en langer coalitieconflict schuil, dat recent vooral is opgestookt door Justitieminister Zbigniew Ziobro (50). Hij werd in 2011 uit PiS gezet, maar mocht namens zijn eigen partijtje vier jaar later wel minister worden. Ziobro is de drijvende kracht achter de afbraak van de onafhankelijke rechtsspraak in Polen, waarover het land met de Europese Commissie in de clinch ligt. Recent stelde hij voor ngo’s te verplichten hun buitenlandse financiering openbaar te maken en een internationaal vrouwenrechtenverdrag op te blazen.

Vrouwenrechtenverdrag is ‘ideologie’ voor Polen

Ware leider

Volgens Poolse analisten deed hij dit om zich te profileren als de ware leider van conservatief Polen wanneer Kaczynski ooit van het toneel verdwijnt. Zijn rivaal voor die troon is de meer gematigde premier Mateusz Morawiecki (52).

Op dezelfde avond dat de dierenwet werd aangenomen, was PiS door Ziobro gedwongen om een voorstel in te trekken dat met terugwerkende kracht immuniteit zou verstrekken aan ambtenaren en politici die wetten hebben overtreden in het kader van de coronabestrijding.

Medische aanbestedingen

Vorige maand stapte de PiS-minister van Volksgezondheid op wegens een schandaal over medische aanbestedingen waar zijn broer miljoenen aan verdiend zou hebben.

Een administratieve rechtbank oordeelde deze week dat premier Morawiecki een „grove schending van de wet” beging toen hij in mei de Kiesraad passeerde in een poging de presidentsverkiezingen per post te organiseren. Er wordt gespeculeerd dat Ziobro zijn concurrent persoonlijk kan laten vervolgen.

De vraag is of het hoogopgelopen conflict vooral powerplay is. Of dat PiS als minderheidsregering doorgaat, zonder de kleine coalitiepartners. Of vervroegde parlementsverkiezingen uitschrijft.