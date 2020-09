Politie verplaatst demonstranten Extinction Rebellion wegens blokkades

De politie is begonnen met het verplaatsen en afvoeren van betogers van klimaatgroep Extinction Rebellion, die vrijdag bij een protest op de Amsterdamse Zuidas wegen en kruispunten hebben geblokkeerd. Dat bevestigen de actiegroep en de politie Amsterdam. Het opwerpen van blokkades was donderdag verboden door burgemeester Femke Halsema, maar Extinction Rebellion had al aangekondigd hiertegenin te zullen gaan. Op deze manier probeert de groep aandacht te vragen voor klimaatproblemen.

Volgens de actiegroep houdt de politie geen rekening met de afstandsmaatregelen bij het oppakken van de betogers. Zo zouden de demonstranten in de bussen, ingezet om de betogers in blokkades weg te halen, geen afstand van elkaar kunnen houden. De actiegroep noemt de inzet van deze voertuigen verder een „grote overwinning voor Extinction Rebellion”.

Volgens de politie in Amsterdam zijn in totaal zo’n driehonderd betogers op de been. Het verkeer op de kruising tussen de Beethovenstraat en Gustav Mahlerlaan in Amsterdam-Zuid zou door ongeveer 100 tot 150 demonstranten geblokkeerd worden.

Donderdag besloot burgemeester Halsema de demonstraties van Extinction Rebellion door te laten gaan, ondanks zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen. Wel legde ze de demonstranten een aantal beperkingen op. Zo mogen protesten „op geen enkele manier leiden tot blokkades van wegen of gebouwen”. Bij blokkades zal de politie optreden, aldus de gemeente. De actiegroep heeft nog tot zondag demonstraties in de hoofdstad gepland.