Pinkpopbaas Jan Smeets stopt na vijftig jaar als festivaldirecteur

Pinkpopoprichter Jan Smeets stopt als directeur van het jaarlijkse popfestival in Landgraaf. Na de vanwege de coronavirusepedemie afgelaste editie van dit jaar heeft de 75-jarige Smeets alles op een rijtje gezet en besloten ermee te stoppen, laat hij weten in een filmpje op de website van Pinkpop.

„Corona heeft ook mijzelf parten gespeeld. Hierdoor, in combinatie met andere gezondheidsklachten, heb ik eens goed de tijd genomen om na te denken over de toekomst. Mede hierdoor heb ik besloten dat het tijd wordt om het stokje over te dragen.”

Smeets richtte Pinkpop meer dan vijftig jaar geleden op en organiseerde sindsdien elk jaar het inmiddels tot een driedaags evemenent uitgegroeide festival. De editie van dit jaar zag hij tot zijn grote teleurstelling in duigen vallen. „Ik heb altijd geroepen ‘Pinkpop gaat altijd door’, maar een pandemie zoals nu had ik mij nooit kunnen voorstellen. Maar het is zoals het is.”

Grote acts

Pinkpop is het bekendste popfestival van Nederland en langstlopende festival ter wereld. Het vond voor het eerst plaats op pinkstermaandag 1970 in Geleen. In 1985 was het festival bijna failliet en vertrok het toenmalige bestuur. Smeets kocht de hele boel toen over voor een gulden en liet Mojo Concerts voortaan de programmering doen. Sinds 1988 wordt Pinkpop in Landgraaf gehouden.

Smeets wist in de loop der jaren de grootste bands en artiesten ter wereld naar zijn festival te krijgen, zoals zijn grote favoriet Bruce Springsteen, The Rolling Stones, U2, The Police, Pearl Jam, The Red Hot Chili Peppers, Paul McCartney, Justin Bieber en Metallica.

Pinkpop heeft onder zijn leiding altijd ruim baan gegeven aan grote Nederlandse acts als Golden Earring, Anouk, Doe Maar en Herman Brood, maar ook aan bandjes die nog helemaal aan het begin van hun carrière stonden, zoals bijvoorbeeld Krezip.

Jan Smeets blijft Pinkpop nog wel bijstaan als adviseur. „Ik mag dan wel officieel als directeur stoppen, maar jullie zijn zeker nog niet van me af.”

Correctie (18 september 2020): In een eerdere versie van dit artikel stond dat dit jaar de jubileumeditie werd afgelast, maar het 50-jarig jubileum vond al in 2019 plaats. Dat is hierboven aangepast.