Bij de zagerij van de bouwmarkt in Sneek. Ik zie in de afvalbak een stukje hout dat ik denk nodig te hebben voor het maken van een kastje. Ik vraag aan de jongeman of het inderdaad om afval gaat. Hij knikt bevestigend. Ik vraag of ik het stukje hout mag hebben. Hij weet het niet en vraagt het aan zijn chef via een microfoontje. Het antwoord via zijn oortje: „Helaas, het mag niet, want het is afval.”

