Nederland stelt Syrië aansprakelijk voor mensenrechtenschendingen, in het bijzonder voor foltering. Er is volgens het kabinet genoeg bewijs dat aantoont dat Syrië, onder leiding van president Bashar el-Assad, zich „op grote schaal” heeft schuldig gemaakt aan „grove” mensenrechtenschendingen. Met een diplomatieke nota is Syrië op de hoogte gesteld van de juridische stappen die Nederland onderneemt.

Dat meldde minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) na afloop van de ministerraad, waar het besluit werd genomen. „Het Assad-regime heeft zich keer op keer schuldig gemaakt aan vreselijke misdrijven”, aldus de minister. „De bewijzen zijn duidelijk, het kan niet zonder gevolgen blijven.” Het is de eerste stap die ertoe kan leiden dat Nederland Syrië daadwerkelijk internationaal gaat vervolgen.

In Syrië woedt al ruim negen jaar een ontwrichtende burgeroorlog. Er kwamen honderdduizenden mensen om het leven, precieze aantallen zijn nooit vastgesteld. In Syrië zelf raakten 6 miljoen mensen ontheemd, ruim 5,5 miljoen mensen sloegen op de vlucht, zo schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken in een persbericht. Veel vluchtelingen probeerden ook naar Europa te komen.

Het Assad-regime heeft laten zien dat het er niet voor terugdeinst „om de eigen bevolking keihard aan te pakken, door martelingen, inzet van chemische wapens en bombardementen”, aldus minister Blok in de verklaring.

Rechtsherstel voor slachtoffers

In de diplomatieke nota staat dat Nederland Syrië onder internationaal recht aansprakelijk stelt voor mensenrechtenschendingen. Onder het antifolterverdrag van de VN wordt het land aansprakelijk gesteld voor marteling. Nederland wijst Syrië op de internationale verplichtingen die het land heeft om mensenrechtenschendingen te beëindigen en slachtoffers rechtsherstel te geven. Ook vraagt Nederland Syrië om in onderhandeling te treden, als eerste noodzakelijke stap in de geschillenbeslechting. Als de twee landen daar niet uitkomen, kan Nederland naar een internationale rechter stappen.

De intentie om Syrië te vervolgen is een opmerkelijke stap. In het land worden de eigen burgers al jaren stelselmatig gemarteld en verjaagd. Tot internationaal ingrijpen kwam het nooit. En in de VN-Veiligheidsraad blokkeerde Rusland tot nu toe alle pogingen om Syrië via het Internationaal Strafhof te vervolgen – ook een moeilijke route, omdat Syrië niet is aangesloten bij dat hof.

Het moment is niet toevallig: volgende week start de Algemene Ledenvergadering van de Verenigde Naties. Minister Blok vroeg eerder aandacht voor de voortdurende gruweldaden van het Assad-regime, toen Nederland een tijdelijke zetel had in de Veiligheidsraad. Nu probeert hij het land statelijk aansprakelijk te stellen voor de misdaden.