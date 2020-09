Minister Justitie wil toch onderzoek naar racisme binnen Duitse politie

De Duitse minister van Justitie Christine Lambrecht (SPD) wil dat er toch een onderzoek komt naar racisme en extreem-rechtse sympathieën binnen de Duitse politie. Dat zei zij in het RTL/ntv-programma Frühstart. Dat terwijl de verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) eerder zei daar niet aan te willen beginnen.

Eerder deze week werd bekend dat de Duitse politie huiszoekingen heeft gedaan en politiebureaus heeft doorzocht in Noordrijn-Westfalen. De reden hiervoor was dat dertig agenten ervan verdacht worden „extreem-rechtse propaganda” te hebben verspreid in besloten WhatsApp-groepen. Bij de zoekacties werden afbeeldingen van Adolf Hitler en hakenkruizen aangetroffen.

Seehofer

Seehofer zei donderdag tegen de Süddeutsche Zeitung dat hij niets zag in een onderzoek, omdat hij ervan overtuigd is het hier om een incident gaat. De „overgrote meerderheid” zou dergelijke antidemocratische sympathieën niet koesteren, aldus de minister.

Lambrecht doet vrijdag een appèl op Seehofer om zich te bedenken. Volgens haar moet Seehofer inzien dat het er niet om gaat om politieagenten „onder algemene verdachtmaking te stellen, maar dat het in hun eigen belang is om meer kennis op te doen.” Volgens haar zijn er inmiddels genoeg incidenten geweest met extreem-rechtse sympathieën onder politiemedewerkers om een onderzoek te rechtvaardigen. Ook roept Lambrecht op tot een meldpunt waar agenten kunnen aangeven wanneer zij extreem-rechts gedachtengoed denken te ontwaren bij collega’s.