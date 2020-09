Ik was het Kruidvat ingeschoten voor een doosje Nicotinell-zuigtabletten. Leah van Roosmalen (3) aan de hand. Er stond een slinger dorpelingen met rode mandjes, ze hadden zich vastgelopen. Eentje stond hardop te tellen. „Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven… Jongens, Corona, ho eens even.”

-„Acht, negen, twaalf”, vulde Leah van Roosmalen aan.

De mevrouw voor me draaide zich om en zakte door de knieën, Leah van Roosmalen schrok ervan.

„Ik moet zo hard lachen om jou, met je getel…”

De ketting met grote witte kralen om haar hals danste ervan.

Ze keek naar mij en zei dat het kwam omdat een van de twee Kruidvatvrouwen al meer dan vijf minuten op de wc zat.

Daarna: „U hoort, ik ben import. Uit Amsterdam, net als jullie.”

‘Jullie’ sloeg op mijn vriendin en ik.

Ze wist alles want ze volgde ons op de voet.

Ze knikte met het hoofd naar een vrouw met kastanjekleurig haar, een paar plaatsen voor ons.

„Die heeft heel lelijk over jou geschreven op Facebook. Dat je hard praat tegen je kind, dat je over de stoep fietst en dat je je haren niet kamt.”

Ze knielde en begon tegen Leah van Roosmalen te praten.

„Maar ik vind jouw papa wel leuk! Ik vind jouw papa wel leuk! En je mama ook!”

Leah van Roosmalen vroeg of ze een dropje mocht pakken uit de schepbakken die er ondanks Corona toch weer stonden.

Die andere van het Kruidvat was terug van de wc, het was die ene met dat strenge hoofd. „Geef dat kind toch een droppie”, bemoeide een oudere man zich nu ook met ons.

„OK”, zei ik, terwijl ik met een schuin oog naar de kassa en de vrouw met het kastanje haar keek, „maar je moet je dropje eerst in een zakje stoppen.”

Tevreden met mezelf wachtte ik op mijn beurt, maar toen het zover was zei de vrouw van het Kruidvat dat ze geen zakjes met maar één dropje erin afwoog. Ze hield het zakje voor het hoofd van Leah van Roosmalen en zei dat ze het kreeg en dat ze maar moest onthouden dat ze in Wormer niet krenterig waren.

Leah van Roosmalen: „Ik hoef het niet meer.”

-„Zal ik het teruggooien?”, bood ik aan.

Achter me hoorde ik afkeurend gemurmel. Een dropje zomaar teruggooien in de schepbak, en dat in coronatijd, dan verpest je het feest echt voor iedereen.

De vrouw van het Kruidvat legde het zakje met het dropje hoofdschuddend op mijn pakje Nicotinell. Ik boog het hoofd voor deze zoveelste onverwachte tegentreffer. Buiten werd ik opgewacht door de import uit Amsterdam. Ze had weer zo gelachen, ze kon niet wachten om thuis achter de computer te kruipen om te lezen wat de andere mensen van me vonden.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 september 2020