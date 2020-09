Kilometers dode Utrechters langs de weg

De eerste Nederlandse stad met stadsmuren was Utrecht, vanaf 1122. Eeuwenlang werden in de stad kosten noch moeite gespaard om ze te vernieuwen, met een uitgekiend systeem waarbij de gildes ieder een eigen stuk van de muur bemanden, streng gecontroleerd door het stadsbestuur.

Het verhaal dat conservator René de Kam (Centraal Museum Utrecht) vertelt in zijn boek De ommuurde stad en de gelijknamige tentoonstelling, laat zien hoe vernieuwend en kordaat die militaire politiek van het middeleeuwse Utrecht was. Maar ook hoeveel drama die geschiedenis kent. „Ik dacht eerst dat die stadsmuren een soort symbool van bescherming van de héle gemeenschap zouden zijn”, zegt De Kam, tijdens een gesprek in het museum. „Maar er is zoveel machtsstrijd in de stad dat de muren vooral de machtigste groep van dat moment beschermen. De onderliggende groep werd meestal de stad uitgezet. Soms kwamen die dan met hulp van Gelre of Holland weer met een leger terug. Er was veel grof geweld in dit ‘Carcassonne van het Noorden’.”

Wat verraste je het meest aan deze militaire geschiedenis van Utrecht?

„De militair enorm actieve rol van de burgers van de middeleeuwse stad. Ik wist wel dat de gildes nauw betrokken waren bij het onderhoud en de bewaking van de muur. Maar dat er echt een stadsleger van burgers bestond, dat weleens met 5.000 man tegelijk op veldtocht ging, nee dat wist ik niet. Wat een enorme inzet moet dat zijn geweest, want de diensten voor de bemanning van muren gingen dag en nacht door. En het was ook een leger dat wat kon. In 1372 rukt Utrecht bijvoorbeeld uit naar Tiel, in een ingewikkeld conflict met de hertog van Gulik. Volgens een kroniek smaalt die hertog over het Utrechtse leger van ‘al pelsers ende scoemakers’, maar de strijd durfde hij toch niet aan. En ook zo verrassend: ook vrouwen hebben in dat leger meegedaan. Dat verbaast me wel, maar in de gildevoorschriften wordt vaak expliciet benadrukt dat zusters echt dezelfde plichten hebben als broeders.

In de stadsrekeningen kan je lezen dat 34 dagen later nog altijd mensen betaald worden om lijken te zoeken

„Ware drama’s speelden zich af, waarvan het eigenlijk gek is dat die niet groot in de geschiedenisboeken staan. Zoals de slag bij Westbroek in 1481 waarbij het Utrechtse leger in een Hollandse hinderlaag loopt en maar liefst 1.000 Utrechtse soldaten omkomen. Echt waar, verschrikkelijk, 5 procent van de bevolking. In de stadsrekeningen kan je lezen dat 34 dagen later nog altijd mensen betaald worden om lijken te zoeken. Toen ik dat zo zag opgeschreven, raakte ik helemaal geëmotioneerd tussen de archiefstukken. Het Utrechtse leger is achtervolgd tot aan de stadsmuren. Ik heb het nog nagezocht op Google Maps hoever dat is: twaalf kilometer lang! Met waarschijnlijk veel dode soldaten langs de weg.

„Er wordt vaak gedaan of het allemaal sukkels waren in de Middeleeuwen, maar als je ziet hoe goed alles georganiseerd werd en gepland, dan klopt daar niks van. Er zijn ook veel geslaagde expedities. En in 1345 was er een belegering van zeven weken, door een Hollands leger met dertien slingerblijden en 30.000 man, meer dan het dubbele van het inwonertal. Dat hebben de muren heel goed doorstaan. Het einde van dat beleg, dat officieel eindigde met een overgave maar in werkelijkheid met een gunstig vredesverdrag, werd in Utrecht jarenlang gevierd als een soort bevrijdingsdag.”

Stadsmuren zijn ter bescherming. Maar Utrecht is veel ouder dan 1122. Was het daarvoor dan niet gevaarlijk, zonder muren?

„Natuurlijk wel. Met enkele tientallen goed gewapende mannen kon je snel heel veel onheil aanrichten. In datzelfde rampjaar 1481 als de Slag bij Westbroek plaatsvindt, laten twintig Utrechters dat zelf zien als ze verkleed als vrouwen Naarden binnen komen en daar gaan moorden en plunderen. Beladen met buit en met krijgsgevangenen keren ze terug naar Utrecht. Politiek en geweld staan in de Middeleeuwen heel dicht bij elkaar.

Het is duidelijk dat die oude Romeinse muren duizend jaar gefunctioneerd hebben

„Maar vergis je niet: ook voor 1122 was er bescherming. Want al die tijd stond daar nog het Romeinse fort, op wat nu het Domplein is. Dat is de tweede verrassing uit mijn onderzoek. Als je alles op een rijtje zet is duidelijk dat die oude Romeinse muren duizend jaar gefunctioneerd hebben, langer dan de latere stadsmuren! Vaak wordt gedacht dat het fort lange tijd ongebruikt is, maar ik betwijfel dat. Uit zo’n zogenaamd ‘verlaten’ tijd, tussen 400 en 600 zijn bijvoorbeeld net buiten de muren kindergraven gevonden, Frankisch, met rijke bijgiften van werpbijlen. Dat moet betekenen dat er een heel rijke adelsfamilie heeft gewoond.”

Maar waarom werden de dorpjes om dat fort, bij de Buurkerk, de Jacobikerk en de Nicolaaskerk, dan niet ook ommuurd? Die bleven dan toch heel kwetsbaar?

„Ja, dat verbaast mij ook. Met alleen een houten palissade zou je ook daar al veel veiliger zijn. Archeologisch hebben we er hard naar gezocht, maar er is niks gevonden. Ik kan daarvoor maar één verklaring bedenken: het mocht gewoon niet. Het was een kwestie van macht. De handelaren uit die dorpen moesten bij gevaar maar toevlucht zoeken in het fort waar de bisschop woonde. En die machtsverdeling is ook precies wat veranderde in 1122 als de Duitse keizer Hendrik V de stad toestemming geeft voor stadsmuren. Daarbij worden de ‘buitendorpjes’ in de stad opgenomen. Door de toegenomen handel en nijverheid is er dan zeker meer behoefte aan veiligheid. Maar het is vooral de tijd waarin de bisschoppen minder machtig worden in het Duitse Rijk, door het Concordaat van Worms, óók uit 1122, waarin de investituurstrijd wordt beëindigd. Dat kán geen toeval zijn.”

En al even gek: waarom worden na 1600 de muren weer verwaarloosd?

„Haha, ook al zo vreemd ja. Die periode is juist een soort gouden eeuw van de vestingbouw! Rond 1580 worden er nog vijf bolwerken aan de muren vastgebouwd, als een soort artillerieplatforms. Maar dan is het klaar. Op de tentoonstelling laten we met oude schilderijen en tekeningen zien hoe in de eeuwen daarna al die grote torens en muren langzaam in verval raakten. Tien meter hoog waren die muren, 5 kilometer lang, met torens van soms wel 25 of 30 meter hoog, zoals de Plompetoren en de Smeetoren. Maar in 1672 geeft Utrecht zich in een dag over aan het Franse leger van Lodewijk XIV, de stad vertrouwde niet meer op de muren.

Binnen de Republiek vertrouwde Utrecht op andere middelen

„Binnen de Republiek vertrouwde Utrecht op andere middelen. Ze betaalde mee aan het Staatse leger, dat in 1672 overigens binnen de Hollandse waterlinie bleef. En op de tentoonstelling staat een prachtig scheepsmodel uit 1653 van het oorlogsschip De Utrecht, dat onder de Admiraliteit van Zeeland voer, maar betaald werd door Utrecht. Dáár ging het geld toen heen.”

