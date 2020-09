Kandidaat-voorzitter FNV: ‘Ook jongeren en vrouwen hebben de vakbond nodig’

Ze ziet het al helemaal voor zich. Hoe het sociaal overleg in Nederland volgend jaar gedomineerd kan worden door twee vrouwen: Ingrid Thijssen, de nieuwe voorzitter van bedrijvenclub VNO-NCW, en haarzelf, Kitty Jong, als nieuwe voorzitter van vakbond FNV.

Dit weekend maakt Jong, nu vicevoorzitter van de grootste vakbond, bekend dat ze Han Busker wil opvolgen. Die meldde woensdag dat hij in maart aftreedt. De bijna miljoen leden van de FNV kiezen vanaf februari zijn opvolger.

Kitty Jong (56) is een opvallende kandidaat. De meeste FNV-voorzitters zijn opgeklommen vakbondsbestuurders. Jong was tot drieënhalf jaar geleden ‘slechts’ actief kaderlid, naast haar werk voor de ondernemingsraad van de Vrije Universiteit en als PvdA-raadslid in Weesp. Sinds mei 2017 houdt ze zich als vicevoorzitter bezig met sociale zekerheid, arbeidsgehandicapten, zorg, diversiteit en de energietransitie.

Toen Busker haar twee weken terug vertelde dat hij stopt, wist Jong direct dat ze hem wil opvolgen, zegt ze in een FNV-kantoortje tussen de Haagse ministerietorens. „Ik wil het, ik denk dat ik het kan en dat ik draagvlak heb.”

Hoe zou dat zijn, met twee vrouwen in de poldertop? Of drie, met de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, Mariëtte Hamer, erbij? Ze lacht. „Het lijkt mij ontzettend leuk. Ik kan me erop verheugen.”

Wat zou er anders zijn met vrouwen?

„Oeh, nu moet ik voorzichtig worden. Ik denk dat het zakelijker wordt.”

Op welke manier?

„Het is generaliserend, maar vrouwen hebben minder woorden nodig. Ik praat graag over concepten, maar uiteindelijk wil ik gewoon weten: wat gaan we doen?”

Ingrid Thijssen lijkt de tegenpool van voorganger Hans de Boer. Hoe verschilt u van Busker?

„Han zoekt veel naar compromissen, ik ben daar minder toe geneigd. Ik kijk nog altijd een beetje met de blik van een kaderlid. Bij elk gesprek met werkgevers en politici denk ik: hoe zou dit vallen op mijn oude werkplek? Misschien ben ik ook opvliegender. Ik kan heel direct zijn – wat mensen niet van mij verwachten.”

Sinds wanneer wilt u voorzitter worden?

„Ik begon er vorig jaar over na te denken toen alle leden mochten stemmen over het pensioenakkoord. Dat was zo spannend dat we allerlei scenario’s hebben gemaakt. Bij een dramatische uitslag zou Han daar consequenties uit trekken en zou ik een tijdje op de winkel passen.

„Het liep goed af, maar bij mij begon het denkproces: wat voor voorzitter zou ik willen zijn? Afgelopen zomer heb ik de knoop doorgehakt: als Han stopt, wil ik die stap zetten.”

Wat voor voorzitter wilt u zijn?

„Ik kom uit een vakbondsnest in de ‘rode’ Zaanstreek. Mijn vader was bouwvakker. Maar bij mijn werk op de universiteit ontdekte ik dat de vakbond daar net zo hard nodig is. De werkdruk is enorm, er is soms sprake van uitbuiting. Toch worden ze geen lid van de vakbond. Ik wil uitdragen dat wij dezelfde strijd voeren.

„Ook vrouwen, mensen met een niet-westerse achtergrond en met een handicap zijn ondervertegenwoordigd bij de FNV. Dat vind ik zonde. Zij werken het meest in flexberoepen en worden het meest onderbetaald. Ik wil laten zien dat de vakbond er ook voor hen is.”

Kan het zijn dat jongeren zich niet aangesproken voelen door de ‘gestaalde kaders’ uit de industrie, die staken voor hun pensioen?

„Dat denk ik absoluut.”

Maar dat is wel jullie machtsbasis.

„Ja, op deze strijdbare mensen is de FNV gebouwd, dat staat buiten kijf. We hebben hen hard nodig, ook om de nieuwe groepen te vertellen wat vakbondswerk is.”

Moet de FNV zich, naast werknemersrechten, bezig blijven houden met progressieve waarden zoals klimaat, diversiteit en emancipatie?

„Ik vind dat je je als vakbond móét verhouden tot de maatschappij. Wij zijn een progressieve beweging die zich moet durven uitspreken, bijvoorbeeld over het klimaat. Wat het lastig maakt: mensen hebben veel vertrouwen in de vakbond en verwachten veel van ons, blijkt uit onderzoek, maar ze worden geen lid. Maar wij zijn wel gewoon een vereniging die afhankelijk is van contributies. Dat is een spagaat.”

Waarom?

„Er wordt van ons verwacht dat we het algemeen belang vertegenwoordigen en dat is prima. Wij staan voor onze progressieve idealen. Maar die mogen niet ten koste gaan van onze leden. Daarom vind ik het sluiten van polderakkoorden soms problematisch.”

Heeft u daar een voorbeeld van?

„Bij de energietransitie zegt onze jonge achterban: we moeten vooruit. Maar veel vakbondsleden werken in de fossiele industrie of aanverwant: de chemie, havens. Dat is lastig.

„Soms gaat dat juist heel goed. Vorig jaar kwam er een ‘kolenfonds’ met overheidsgeld om mensen na de sluiting van kolencentrales naar nieuw werk te begeleiden. Dat idee kwam van de werkvloer. Daar begrepen ze best dat kolencentrales eindig zijn, maar ze wilden het wel netjes geregeld hebben. Ik mocht hun idee inkoppen bij het klimaatakoord.”

U noemt akkoorden ‘soms problematisch’. Moet de FNV er minder sluiten dan nu?

„Ik denk dan niet aan het afgelopen jaar. Maar ik ben wel echt een tegenstander van het sociaal akkoord van 2013 en de Participatiewet die daaruit voort kwam. Ik ben daar nu de scherven van aan het opruimen.”

Wat wilt u komende jaren bereiken?

„Ik wil vooral een betere afspiegeling van de samenleving in ons ledenbestand en verjonging. Inhoudelijk wil ik dat de sociale zekerheid niet nog verder wordt aangetast. En dat we echt stappen zetten om de flexibilisering van de arbeidsmarkt tegen te gaan.”

Kan de FNV weer een miljoen leden krijgen?

„Absoluut. Als je kijkt naar al die vrouwen en jongeren: ze kennen ons niet, maar hebben ons nodig. Individueel én om samen de verhouding tussen arbeid en kapitaal recht te trekken. Daar moeten we hen van zien te overtuigen.”