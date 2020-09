Jodendom heeft geen eigen leerstoel meer in Nederland

De enige leerstoel Jodendom in Nederland houdt op te bestaan. Judith Frishman (67) is met emeritaat gegaan – begin deze maand hield ze haar door corona uitgestelde afscheidscollege – en haar positie aan de Universiteit Leiden wordt niet opnieuw ingevuld. Het is een tweede aderlating voor het Leidse Centrum voor Religiestudies (LUCSoR) in korte tijd. In 2019 nam hoogleraar christendom Ernestine van der Wall afscheid, zonder te worden opgevolgd.

In een lang interview in het universiteitsblad Mare liet Frishman vorige week haar ongenoegen blijken over de gang van zaken. „De wereld staat in brand, onder andere door religieuze controverses. En nu zeggen anderen dat we niet relevant zijn. Ik snap het niet.”

In haar afscheidscollege ging Frishman uitgebreid in op de rol die de bestudering van het Jodendom kan spelen bij het begrijpen van bijvoorbeeld de discussie over het slavernijverleden van Nederland. „Het Jodendom is een sleutel tot het begrijpen van Europa, en hoe wij kijken naar anderen. Naar slavenhouders. En ook naar moslims. Ik was verrast dat mensen verbaasd zijn hoe diep de impact is van slavernij op nabestaanden. Terwijl ik me dat echt kan voorstellen. Dat verdwijnt niet zomaar.”

Frishman vertelt in Mare dat haar werd aangeraden zelf de boer op te gaan om de leerstoel opnieuw gefinancierd te krijgen. „Er is vaker gevraagd of ik niet de Joden om geld kon vragen. ‘Judith, je moet ze benaderen: er zijn vast Joden die hier geld voor overhebben.’ Ten eerste: er zijn niet veel Joden met geld in Nederland. Ten tweede: waarom moeten zij geld geven voor een leerstoel? Hebben we christenen om geld gevraagd? Boeddhisten? Moslims?”

Ronny Naftaniel, vicevoorzitter van het Centraal Joods Overleg noemt het besluit de leerstoel op te heffen op Twitter „een slecht signaal in deze tijd”. Hij stoort zich ook erg aan de suggestie dat de Joodse gemeenschap het geld zelf wel op zou kunnen brengen.

In een opiniestuk in dagblad Trouw nam godsdienstwetenschapper Margreet van Schie het vorige week zaterdag op voor de leerstoel Jodendom: „Niet geaccepteerde minderheden zijn buitengewoon kwetsbaar, is de les van de geschiedenis van de Joden. Zonder de kennis van het Jodendom en alles wat daarmee samenhangt, is de wereld van vandaag niet te begrijpen, zeker niet de positie van minderheden als de moslims.”

