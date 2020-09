Interim-president Bolivia trekt zich terug als kandidaat bij verkiezingen

De Boliviaanse interim-president Jeanine Áñez heeft zich donderdag teruggetrokken als kandidaat bij de presidentsverkiezingen van 18 oktober, nadat uit opiniepeilingen bleek dat ze een forse achterstand had op de kandidaat van de socialistische partij van oud-president Evo Morales. Dat melden internationale persbureaus.

De conservatieve Áñez wil voorkomen dat ze helpt om stemmen tegen de MAS, de partij van Morales, te verdelen en zo de socialistische kandidaat Luis Arce aan de macht komt, liet ze weten in een videoboodschap in La Paz. In recente opiniepeilingen behaalde ze een verre vierde plaats.

De 53-jarige Áñez, een voormalige voorzitter van de Senaat van Bolivia, kwam in november vorig jaar aan de macht tijdens een machtsvacuüm dat ontstond na de vorige presidentsverkiezingen. Die leidden tot hevige protesten over vermeende stembusfraude, en uiteindelijk tot het vertrek van Morales, die het Zuid-Amerikaanse land sinds 2006 had geregeerd. Hij ontvluchtte het land.

Verkiezingen uitgesteld

Lees ook: Bolivia verlangt naar verkiezingen

Nieuwe verkiezingen zouden dit voorjaar worden gehouden, maar werden vanwege de coronapandamie enkele malen uitgesteld. Áñez wekte verontwaardiging door zich kandidaat te stellen, hoewel ze aanvankelijk had gezegd dat niet te zullen doen. Arce, oud-minister van Economische Zaken onder Morales, gaat in de peilingen aan kop, gevolgd door oud-president Carlos Mesa, die regeerde van 2003 tot 2005, en de regionale vertegenwoordiger Luis Fernando Camacho.

Áñez heeft geen steun uitgesproken voor een van de andere kandidaten. „Als we ons niet verenigen, komt Morales terug”, betoogde ze. „Als we ons niet verenigen, verliest democratie en wint de dictatuur.”