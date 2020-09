Ig Nobel 2020: golven, brullen, poepen, spinnen

Eerst lach je erom, dan ga je er over nadenken: de Ig Nobelprijzen zijn weer uitgereikt. De dertigste uitreiking van de vrolijke wetenschapsprijzen, gericht op wetenschappelijke artikelen met een humoristisch of onverwacht aspect, voltrok zich vannacht noodgedwongen digitaal. „Na 29 jaar theaterproducties met levendig publiek was dat wel even wennen”, zegt Kees Moeliker, directeur van het Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en medeorganisator. „Toch is er een mooie digitale show uit voortgekomen.”

Een belangrijke aanpassing betrof bijvoorbeeld de prijs zelf: dit jaar bestond die een uit pdf-document dat de laureaten zelf moesten printen en tot kubus moesten vouwen. Het geldbedrag dat bij de Ig Nobelprijs hoort, een biljet van tien biljoen Zimbabwaanse dollar (afschaft in 2015), werd als scan gestuurd.

Een digitale uitzending zelf was voor de organisatie in ieder geval geen probleem. Al sinds de prille geboorte van streaming op het internet in 1995, wordt de ceremonie online uitgezonden.

Als de ondergrond waarop een waterdruppel ligt vibreert, ontstaan verticale golven en kan de druppel allerlei vormen aannemen. Een ster, of een worm bijvoorbeeld. Maar welke vorm neemt een worm aan als je hem op een vibrerende ondergrond legt? Een worm bestaat immers voornamelijk uit water, met een dunne, elastische huid eromheen. Voor het antwoord op die vraag kregen Ivan Maksymov en Andrey Potoski de Ig Nobelprijs voor de natuurkunde. Ze verzamelden vier veelvoorkomende regenwormsoorten die ze – na verdoving – voor maximaal vijf minuten op een vibrerende plaat legden. Met behulp van een laser en een fotodetector werd gemeten wat er bij verschillende trillingsfrequenties in de worm gebeurde. Net als in druppels ontstonden in het hele wormlichaam subharmonische trillingen waardoor het wormenlichaam aan verschillende kanten opbolde en indeukte. Ze herhaalden het experiment met iets wat op een worm lijkt – een vinger van een rubber handschoen gevuld met water – en zagen daar een vergelijkbaar effect. De onderzoekers hopen dat hun wormeninzicht bijdraagt aan de kennis over fundamentele niet-lineaire verschijnselen in organismen, en wie weet opent het wel deuren naar nieuwe technieken voor de geneeskunde. No worms were harmed during this experiment. Na afloop zijn de wormen levend en wel uitgezet in een wormenbak.

Messen van bevroren poep werken niet goed

Nee, zelfs van diepgevroren poep kan je niet een mes maken waarmee je een dier kan doden en villen. Een team van Amerikaanse en Britse archeologen en antropologen testte de bruikbaarheid van poepmessen en won er de Ig Nobelprijs voor materiaalkunde mee.

Het is geen kwestie die op lagere breedtegraden snel zal opkomen, maar in de Inuït-antropologie schijnt het poepmes geen onbekend verschijnsel te zijn. In het Journal of Archaeological Science: Reports (2019) noemen ze zelf het poepmes „een van de meest populaire ethnografische verhalen ooit”. In 1998 beschreef de antropoloog Wade Davis in zijn boek Shadows of the Sun een Inuït-verhaal over een oude man van wie alle gereedschappen waren afgenomen. De man fabriceerde toen van zijn eigen poep een (diepgevroren) mes. Daarmee doodde hij een hond. Van de ribben maakte hij een slee en van de huid maakte hij riemen waarmee hij een andere hond voor de slee spande en verdween in de nacht.

Twee leden van het onderzoeksteam aten zelfs een week alleen vet en eiwitrijk Inuït-voedsel om de juiste poep te kunnen produceren, maar ondanks alle pogingen (bij temperaturen tot 50 graden onder nul) lukt het niet ermee in een varkenshuid te snijden.

De Urheber van het verhaal, Wade Davis, heeft overigens zware kritiek op het onderzoek. Waarom hebben ze geen hondenhuid gebruikt voor de test? Varkenshuid is veel dikker. En sowieso, het was altijd al een Inuït-verháál, om hun tomeloze inventiviteit duidelijk te maken, geen feit of een handige tip. Toen de jager Olayuk Narqitarvik aan Davis het poepmesverhaal vertelde, had de antropoloog zelfs het gevoel dat hij voor de gek gehouden werd, zo schreef hij vorig jaar in een blog van het tijdschrift Nautilus.