Hoeveel deuken mag een kankerverwekkende stof slaan?

De ontdekking van een vervuiling met nitrosamines in ten minste drie soorten medicijnen heeft voor onrust gezorgd onder duizenden patiënten die deze medicatie dagelijks slikken. Nitrosamines zijn stoffen met kankerverwekkende eigenschappen. Deze krant en tv-programma Zembla besteedden al diverse keren aandacht aan de kwestie. Toxicologen uitten in die publicaties zorgen over gevonden concentraties nitrosamines, die ver boven veiligheidslimieten lagen die door Europese medicijnenautoriteit EMA zijn vastgesteld.

Het gaat om bloeddrukverlagers, maagzuurremmers en medicijnen tegen diabetes. In elk van deze medicijnen is in bepaalde batches een verontreiniging met nitrosamine gevonden. De oorzaak voor de aanwezigheid van die stoffen loopt uiteen: van een goedkoper maar inferieur productieproces tot aan een spontaan verouderingsproces van het geneesmiddel als het bijvoorbeeld bij een te hoge temperatuur bewaard wordt.

Los van het feit dat zulke stoffen niet onnodig in medicijnen behoren te zitten, is de vraag hoeveel schade daarmee is aangericht. De blootstelling aan nitrosamines komt ook van veel andere producten. Op de website Waar zit wat in?, met consumentenvoorlichting van de rijksoverheid, staan een aantal voorbeelden. Nitrosamines komen voor in latex-producten en in cosmetica, maar ze kunnen ook spontaan ontstaan bij het eten van nitraatrijke groenten of rood vlees. Ook zitten nitrosamines in tabaksrook, als onderdeel van een cocktail van nog veel meer kankerverwekkende stoffen.

Terugroepacties

Consumenten komen dus al regelmatig, zo niet dagelijks, met deze stoffen in aanraking. De vervuilling in de geneesmiddelen heeft geleid tot terugroepacties, en de Europese medicijnenautoriteit EMA heeft fabrikanten opgeroepen nitrosamines in hun producten te vermijden. De EMA wees erop dat zij een strenge norm voor nitrosamines zal handhaven, die in de toekomst nog verder aangescherpt zal worden.

Maar de mensen die jarenlang vervuilde pillen slikten, moeten die zich zorgen maken dat zij vroeg of laat kanker zullen krijgen? Om dat goed te begrijpen is een diepe duik in de toxicologie en wetgeving nodig.

Voor kankerverwekkende stoffen zoals nitrosamines zijn (in Europees verband) zeer strenge normen ingesteld, legt toxicoloog Peter Bos uit. Hij is senior risicobeoordelaar bij het RIVM in Bilthoven. „Uitgangspunt is dat het kankerrisico door blootstelling aan een stof niet extra verhoogd wordt boven op het normale risico. Daarvoor wordt een berekening gemaakt via een lineaire extrapolatie vanuit proefdierexperimenten. De limiet voor blootstelling via voedsel of het milieu wordt vastgesteld op een niveau waarop het risico op kanker niet hoger uitkomt dan één op de miljoen, op basis van een levenslange dagelijkse blootstelling aan die stof. Met die waarde van één op de miljoen beland je in de buurt van het achtergrondniveau van het risico dat mensen normaal al lopen om kanker te krijgen. Tegelijkertijd is niet heel duidelijk aan te geven wat het risico precies is. Er zitten namelijk heel veel onzekerheden in deze berekening.”

Normen voor kankerverwekkende stoffen zijn om die reden „voornamelijk een handhavingsinstrument”, zegt Bos. Een kleine en tijdelijke overschrijding van de norm, levert meestal niet meteen gevaar op, zegt hij. „De norm is gesteld op levenslange blootstelling, dus op basis van de totale dosis die iemand gedurende het hele leven binnenkrijgt. Als de werkelijke blootstelling daar gedurende een korte periode een beetje boven zit, zal iemand niet plotseling een veel groter risico op kanker hebben. Het zijn daarnaast populatiegetallen, en die zeggen minder over het risico op individueel niveau dat mede afhangt van iemands leefstijl en talloze andere factoren. Het gezondheidsrisico valt bij een geringe, kortdurende overschrijding van een norm mee, maar vanuit de wetgeving gezien is het wel ontoelaatbaar.”

Hete thee en raketbrandstof

Voor het algemene publiek is het heel lastig in te schatten hoeveel zorgen men zich moet maken over het nieuws dat er een kankerverwekkende stof is aangetroffen in een medicijn of voedingsmiddel, zegt Roger Godschalk, toxicoloog aan Maastricht University. „Het is verwarrend, een kankerverwekkende stof hoort niet in een tablet”, zegt hij. „Maar hoe groot het gevaar daadwerkelijk is, blijft onduidelijk. In voeding zitten dezelfde stoffen, die tijdens de bereiding kunnen ontstaan. Als je een keer vis met spinazie eet krijg je misschien net zoveel nitrosamines binnen. Toch mag je van een geneesmiddel wel eisen dat die stoffen er niet in zitten.”

Er zijn meer dan duizend chemische stoffen waarvan bewezen is dat ze kankerverwekkend zijn of waarvan de verdenking daarop bestaat. Daar zijn echter vele gradaties in, en het is zelfs voor de experts extreem lastig een definitief oordeel te geven over het risico. Dat leidt vaak tot misverstanden, bijvoorbeeld toen het internationaal agentschap voor kankeronderzoek IARC in 2015 ‘de consumptie van rood en bewerkt vlees’ plaatste in de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’. Het eten van rood vlees en drinken van hete thee staat daar ineens in het rijtje tussen industriële chemische stoffen als acrylonitril en de raketbrandstof hydrazine. „Het is alsof je een samoeraizwaard en een aardappelschilmesje in dezelfde categorie zet”, zegt Godschalk. „Ja, ze kunnen allebei dodelijk zijn, maar het risico is in de praktijk heel anders. Het IARC zegt niets over de potentie. Ze kijken alleen naar hoe sterk het bewijs is of een stof kankerverwekkend is. Het IARC doet uitspraak over ja of nee, maar niet de mate waarin. Op basis van de IARC-classificatie kun je het risico daardoor niet in perspectief plaatsen.”

Aardbevingen en wind

Het zou daarom goed zijn als de consument wat meer handvatten zou krijgen voor het inschatten van het risico, vindt Godschalk: „Voor aardbevingen heb je de schaal van Richter, voor windkracht de schaal van Beaufort. Iedereen weet: hoe hoger het getal hoe meer risico je loopt. Zouden we ook niet zoiets voor kankerverwekkende stoffen kunnen bedenken? Maar ik ben me ervan bewust dat dit heel lastig is: het gaat niet alleen om de kankerverwekkende potentie van de stof, maar ook over de kans om blootgesteld te worden en uiteraard de dosis die je binnenkrijgt. Dat maakt het heel complex.”

Om te onderzoeken of stoffen carcinogeen zijn hebben toxicologen standaardproeven ontworpen. Een daarvan is de Ames-test, waarbij in een kweek van bacteriën gekeken wordt in hoeverre een chemische stof mutaties in het dna bevordert. Voor deze test worden bacteriën gebruikt die het aminozuur histidine niet kunnen maken door een klein foutje in hun DNA. Als blijkt dat ze onder invloed van de chemische stof die eigenschap weer terugkrijgen, dan is dat een aanwijzing dat deze stof mutageen is, oftewel veranderingen kan veroorzaken in het DNA. Zulke verandering kunnen uiteindelijk leiden tot kanker. Naast de Ames-test zijn er nog veel andere laboratoriumtesten waarmee dit getoetst kan worden. Een tweede standaardproef is een twee jaar durende dierproef met muizen of ratten. Die worden blootgesteld aan verschillende doses van de stof, waarna het aantal tumoren in hun lijfjes wordt geteld. Op basis daarvan is ook iets te zeggen over welke dosis van de stof bij de mens tumoren kan veroorzaken.

Maar het is niet altijd zo rechtlijnig, zegt Godschalk: „Stoffen die in dierproeven tumoren veroorzaken hoeven dat in de mensen niet altijd te doen. Daarom is het heel belangrijk om ook het werkingsmechanisme waarop de stof kanker veroorzaakt te onderzoeken. Bij stoffen die het dna beschadigen, zogeheten genotoxische stoffen, is dat geen kwestie, maar bij stoffen die bijvoorbeeld de stofwisseling of de hormoonhuishouding verstoren en langs die weg tumoren veroorzaken, kan het zo zijn dat dit effect bij de mens niet of nauwelijks bestaat.”

Daarnaast kan een verdachte stof ook in een uitgebreid epidemiologisch onderzoek onderzocht worden. In de praktijk is dat meestal een stof op de werkplek, omdat daar de blootstelling daaraan het hoogst is. Zulk onderzoek heeft de hoogste bewijskracht, maar is lastig uit te voeren. Godschalk: „Het probleem is dat die mensen niet alleen blootstaan aan die ene stof maar aan ontzettend veel andere stoffen tegelijkertijd. Dat maakt de analyse complex. Dat is bijvoorbeeld ook de reden dat de tabaksindustrie erin slaagde om jarenlang vol te houden dat roken geen kanker veroorzaakt. Ze konden blijven ontkennen totdat er zoveel bewijs was verzameld dat niemand er meer omheen kon dat sigarettenrook kankerverwekkend is.”

De vraag is of de normen voor sommige kankerverwekkende stoffen niet overdreven streng zijn. „Daar is inderdaad een langlopende discussie over onder toxicologen”, zegt Bos. Er zijn aanwijzingen dat voor sommige carcinogene stoffen een veilige drempelwaarde bestaat, dus een niveau waaronder het risico op kanker nul is. Dat geldt waarschijnlijk voor stoffen die niet direct op het dna aangrijpen, zegt Bos.

Het lichaam heeft heel veel verdedigingsmechanismen Roger Godschalk toxicoloog

Godschalk denkt er ook zo over: „De grenswaarden worden nu heel conservatief berekend, men wil geen enkel risico lopen. Dus als je daar onder blijft, ben je in ieder geval veilig. Maar dan ga je er dus van uit dat elk molecuul kanker zou kunnen veroorzaken. Daar geloof ik niet in; het lichaam heeft heel veel verdedigingsmechanismen om dat tegen te gaan.”

Sommige wetenschappers gaan nog verder en zeggen dat er ook voor genotoxische stoffen een veilige drempelwaarde bestaat. Zo beschreven Amerikaanse onderzoekers in een review het proefdieronderzoek naar veertien genotoxische stoffen, waaronder de nitrosamine NDMA, de stof die ook als vervuiling in de medicijnen werd aangetroffen. In uitgebreide proeven met meer dan vierduizend ratten die NDMA of NDEA (een andere nitrosamine) in zestien verschillende doses langdurig via het drinkwater werd toegediend, bleken de dieren in de groepen die de laagste doses ontvingen geen tumoren te krijgen. Volgens de Amerikaanse auteurs van de review levert dit onderzoek het bewijs dat er toch een veilige ondergrens bestaat voor dit soort stoffen die direct het dna kunnen beschadigen. Onomstreden is die opvatting niet – ze spreken daarmee zelfs de conclusies tegen van de onderzoekers die het experiment in 1991 uitvoerden.

De discussie daarover is nog niet beslecht, maar er zijn wel biologische mechanismen die zo’n drempelwaarde plausibel maken. Cellen kunnen de dna-schade die ontstaat door dit soort chemicaliën immers ook weer repareren. Alsof bij iedere botsing de auto weer wordt uitgedeukt. Dat gaat goed totdat er te veel botsingen zijn en de schadereparatie het niet meer kan bijbenen.

Sterke verdeeldheid

„In de lineaire benadering is de mogelijkheid van dna-herstel inderdaad niet meegenomen”, zegt Bos. „Over dit punt is het vakgebied enorm sterk verdeeld. Voor stoffen die een interactie met dna aangaan houden we voorzichtigheidshalve maar aan dat er geen veilige drempelwaarde bestaat.”

Ook al wordt er steeds meer bekend over veilige drempelwaarden van kankerverwekkende stoffen, de normen zullen op korte termijn niet veranderen, denkt Godschalk: „Het beleid is conservatief. Wetgevers zeggen: wat we nu hebben werkt uitstekend, dus waarom zou je het veranderen? Als je iets wilt veranderen ben je zo tien jaar verder.”

Carcinogeen Het gaat om de kracht van bewijs De Europese regelgeving gaat sinds 2009 uit van het zogeheten Globally Harmonized System. Dat internationale classificatiesysteem heeft slechts twee categorieën voor kankerverwekkende stoffen; ‘bewezen of mogelijk carcinogene stoffen’ en ‘verdacht carcinogene stoffen’. De eerste categorie is onderverdeeld in ‘bewezen kankerverwekkend bij de mens’ (1A) en ‘bewezen kankerverwekkend in dierproeven’ (1B). Categorie 2 is voor stoffen met ‘beperkt bewijs voor carcinogeniteit bij mens of dier’. Daarnaast is er een internationale standaard van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek IARC. Die kent 3 categorieën, met niet alleen chemische stoffen maar ook (beroeps-)activiteiten en omgevingsinvloeden. Het IARC ordent kankerverwekkendheid naar de kracht van het wetenschappelijk bewijs daarvoor. Categorie 1 ‘kankerverwekkend bij de mens’, 2A ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens’ 2B ‘mogelijk kankerverwekkend voor de mens’ en 3 ‘geen voldoende bewijs voor kankerverwekkendheid in de mens’.