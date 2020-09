Hoe Maya de verkiezingen verloor

Naar het Capitool Over deze serie De VS kiezen op 3 november een president en 470 leden van het Congres. Jutta Chorus volgt de verkiezingscampagne in het door Democraten gedomineerde Baltimore.

‘Ik heb helemaal geen zin om het de hele tijd over Kweisi Mfume te hebben”, zegt Maya Rockeymoore Cummings. Ze spreekt over de zittende afgevaardigde voor Baltimore in het Amerikaanse Congres, als over een vijand. Misprijzend: „Hij draait zijn hand niet om voor een leugentje.” Zij heeft van nabij gezien wat voor politicus Mfume is. Ze heeft tegen hem gestreden in de Democratische voorverkiezingen voor dit 7de district. En zij, 49 jaar oud, moest het afleggen tegen de 71-jarige.

Maya Rockeymoore Cummings had een bijzondere positie in die voorverkiezingen. Ze is de weduwe van de vorig jaar overleden afgevaardigde Elijah Cummings. Burgerrechtenactivist. Twaalf keer herkozen als vertegenwoordiger van Baltimore in het Huis van Afgevaardigden. Als voorzitter van de toezicht-commissie leidde hij tussen 2016 en zijn dood grote onderzoeken naar de macht van techbedrijven en naar president Trump.

Zonder zijn netwerken had Joe Biden nooit de nominatie voor het presidentschap binnen gesleept.

„Elijah is de legende van de stad”, zegt Rockeymoore. „Zoon van een fabrieksarbeider, maar of hij op bezoek was in een huis van rijkdom of armoede, hij was altijd op zijn gemak. En hij zei altijd waar het op stond. Authentiek.”

Ze zegt het omdat het begrip ‘legende van de stad’ ook wel eens wordt toegepast op Kweisi Mfume. Ook hij is geboren in Baltimore, als Frizzell Gerald Gray, maar veranderde die naam in de jaren 70. Hij werd tussen 1986 en 1996 vijf keer gekozen als afgevaardigde. Na Cummings’ dood won hij een zesde verkiezing. Nu gaat hij op voor de zevende.

Ik had al eens rondgelopen in haar buurt Madison Park, met z’n statige 19de-eeuwse rijtjeshuizen. West-Baltimore op z’n best. Maar zoals veel Democraten spreekt Rockeymoore Cummings alleen af via Zoom. Op die manier had ik de afgelopen weken al in haar woonkamer kunnen kijken. Toen ze in webinars sprak over zwarte politiek en hoe je racistische vooroordelen wegneemt. Op de achtergrond zag ik de wenteltrap waarvan ze afdaalde toen ze vorig jaar aankondigde mee te dingen naar de zetel van haar overleden man.

Rockeymoore zegt dat haar man haar op zijn ziekbed zei dat zij zijn zetel moest overnemen. In zijn memoires, die maandag verschijnen, las ik dat Cummings het nooit tegen Mfume had willen opnemen in verkiezingen voor het 7de district. Waarom niet? Had hij te veel respect voor Mfume? Of dichtte hij zichzelf geen kans toe? Dat laatste, zegt zijn weduwe.

Kort na de dood van Cummings, op 17 oktober 2019, kondigde Mfume zijn campagne aan. Op een persconferentie zei hij dat hij zijn kandidatuur met Rockeymoore had besproken. „Dat is een leugen. Mister Mfume en ik hebben het nooit over de race gehad. Zoals mijn man Mister Mfume ook niet als zijn vriend beschouwde. Hij zei dat hij nooit Mister Mfumes ziel kon voelen en dat zat hem dwars”, zegt ze, steeds het Mister benadrukkend.

„Ik kan het beter dan hij”, dacht Rockeymoore, op dat moment voorzitter van de Democraten in de staat Maryland. „In de jaren 80 en 90 nam Mfume als afgevaardigde politieke posities in die de Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap schaadden. In 1994 stemde hij voor president Clintons criminaliteitswet.” Die wet leidde ertoe dat zwarte Amerikanen relatief vaker en voor kleinere vergrijpen gedetineerd werden dan witte.

„Ik ben oplossingsgericht, ik werk hard, kan goed samenwerken, heb ervaring en goede contacten op Capitol Hill, die Mfume 25 jaar lang niet heeft onderhouden. En ik kan voortborduren op de erfenis van Elijah.”

Waarom heeft ze dan verloren?

Rockeymoore trok in een campagne langs de deuren, in rouw en kort na een preventieve borstkankerbehandeling. Terwijl zij met buttons en stickers met kiezers stond te praten, sprak Mfume met mensen die blokken kiezers tegelijk leveren. Lokale politici en bestuurders steunden Mfume. Grote vakbonden en lobbyisten, de politieke actiecomités (PAC), waar het grote geld in omgaat, kozen zijn kant. De lerarenbond doneerde geld, net als advocaten en vastgoedhandelaren. Het Afrikaans-Amerikaanse Brat-PAC ondersteunde Mfume, de Latino-lobby Casa in Action, het milieuplatform Sierra Club en de Amerikaanse Federatie voor Israël.

Dit is de essentie van de Amerikaanse democratie. Het gaat om zogenoemde endorsements van organisaties en personen die zoveel invloed hebben, dat hele groepen mensen hun aanbeveling overnemen. Het zijn niet de kiezers die een afgevaardigde gekozen krijgen, maar netwerken die over kiezers beschikken: vakbonden, geestelijk leiders, bestuurders. Zonder zijn netwerken had Joe Biden nooit de nominatie voor het presidentschap binnen gesleept. Hij heeft er zijn hele, lange politieke carrière aan gewerkt.

Rockeymoore zucht. „Netwerken vormen zich rond de macht die ze kennen. Ik was niet naïef toen ik aan de campagne begon, maar ik had wel verwacht dat ik op z’n minst gehoord zou worden.” Probeert ze het over twee jaar weer? „Ik sta open voor wat de toekomst brengt. Ik plan mijn leven per jaar.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 september 2020