Hoe komt het dat de lucht in Californië zó oranje kleurde?

Blade Runner: San Francisco, heet de 45 seconden durende Youtube-video waarin dronebeelden van San Francisco begeleid worden door de soundtrack van de film Blade Runner 2049 uit 2017. Het apocalyptisch oranjegekleurde stadslandschap heeft inderdaad veel overeenkomsten met de science-fictionfilm.

Maar de beelden zijn geen fictie, op 9 september werden inwoners van San Francisco écht wakker in een donkere, oranjegekleurde stad. Vele foto’s en video’s ervan gingen het internet over. Het was „beyond the scope of our models”, twitterde de National Weather Service in de Bay Area. De aanhoudende natuurbranden in de staat Californië zijn de oorzaak van de oranje lucht. Maar de stad zelf staat niet in brand. Hoe kan het dat de lucht zo fel oranje kleurt?

Wie dicht bij de branden in de buurt is, kan in de lucht een oranje gloed van het vuur zelf zien. Dat effect is vergelijkbaar met de gloed uit de richting van kassen van tuinders die je in sommige delen van Nederland aan de horizon ziet. Maar die gloed, verstrooiing van het kaslicht door deeltjes of wolken, zie je alleen als het verder donker is. De foto’s uit San Francisco zijn juist in de ochtend gemaakt wanneer het normaal gesproken allang licht is. En de oranje lucht is overal, het komt niet uit één richting. „De oranje lucht is het effect dat rookdeeltjes in de atmosfeer hebben op het inkomende zonlicht”, zegt Jan Fokke Meirink, onderzoeker bij het KNMI.

Schone atmosfeer

Eerst even de normale situatie. „Als de atmosfeer schoon is, dan is de lucht blauw”, zegt Meirink. Zonlicht komt in de atmosfeer vooral de atomen zuurstof en stikstof tegen. Die verstrooien het zonlicht. De verstrooiing is effectiever voor licht met korte golflengtes (het blauwe deel van het lichtspectrum) dan voor licht met lange golflengtes (het rode deel) en daarom zien we een blauwe kleur.

Maar in San Francisco zit veel rook in de lucht, dat bestaat uit een mengsel van aerosolen en gassen die koolstof bevatten. Daardoor veranderen er twee dingen. „Koolstofdeeltjes verstrooien het licht veel gelijkmatiger, niet alleen het licht met korte golflengtes maar alle golflengtes. Dus we zien niet meer voornamelijk het blauwe licht”, legt Meirink uit. „Maar koolstofdeeltjes absorberen ook een groot deel van het licht. Licht met kortere golflengtes wordt meer geabsorbeerd dan licht met langere golflengtes. Het blauwe licht wordt er dus ook nog eens uitgehaald. De rode kant wordt minder geabsorbeerd, en daarom zien we die oranje gloed.”

Een lage zonnestand

Het effect wordt versterkt bij een lage zonnestand, bij zonsopgang en zonsondergang. „Het licht moet dan een langere weg door de atmosfeer afleggen, en heeft meer gelegenheid om verstrooid en geabsorbeerd te worden. Dat kennen we hier ook, als de zon ondergaat zien we hem veel meer oranje dan als hij hoog aan de hemel staat”, zegt Meirink.

De foto’s en video’s die op 9 september in Californië gemaakt zijn zien er behalve donker en oranje ook wat spookachtig uit. Alsof er een deken over de stad lag. „Het was denk ik wat mistig, er hing veel water in de lucht. Dat doet niet zoveel voor de kleuren, maar zorgt wel voor nog meer verstrooiing wat het apocalyptische beeld versterkt”, zegt Meirink.

Een vleugje apocalyps heeft Meirink ook in de lucht boven Nederland gezien. „Die rook komt hoog in de atmosfeer, waait dan richting het oosten en reist zo de hele aarde rond. Dat kun je met satellieten goed volgen. De concentraties waren natuurlijk veel minder, hier zag je dat de lucht een beetje grijzig werd, minder uitgesproken blauw.”