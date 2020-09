Het recht om te knuffelen pakt niemand van ons af

‘Ik liet me meeslepen in de gebeurtenissen van die dag”, zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) over zijn huwelijksdag, tijdens het Tweede Kamerdebat over zijn geloofwaardigheid. En: „Dat is een pijnlijke les […], dat je je eigenlijk helemaal niet realiseert hoe dat in de emotie gaat.” In de emotie gaat dat zo: je slaat een arm om je schoonmoeder, je staat wat al te close met elkaar op het bordes voor de trouwfoto.

Onder de YouTube-video van het debat schreef ‘Kaly1’: „[…] mensen kunnen geeneens normaal afscheid nemen van hun geliefden en minister Grappenmaker knuffelt erop los […]”.

Knuffelen is, sinds het begin van de coronapandemie, niet langer een privé-aangelegenheid, maar onderdeel van het politieke debat. De anderhalvemetersamenleving belet – op zijn minst in theorie – fysiek contact met mensen buiten het eigen huishouden, en in de praktijk moet een clandestiene aanraking van iemand buiten het huishouden zorgvuldig worden afgestemd. „Knuffelen, zoenen of zelfs een hand geven dreigen tot gebruiken van vroeger te gaan behoren”, stelt Forum voor Democratie op zijn website.

De dystopisch-steriele samenleving waar Forum een voorschot op neemt is eenvoudig voor te stellen: onherkenbaar ingepakte burgers met mondkapje, spatbril en gummihandschoenen bewegen in grote bogen om elkaar heen, liefst ook nog gescheiden door een sloot chloorwater. Je „in de gebeurtenissen laten meeslepen” behoort in die wereld tot het verleden, en de overheid bepaalt, of controleert tenminste, wanneer er gekust wordt.

Een blik op de terrassen, en op de coronacijfers, laat zien dat een dergelijke hygiënestaat ver weg is. Het ‘nieuwe normaal’ – door premier Rutte deze week bezwerend „op zijn hoogst een tijdelijk normaal” genoemd – wekt onbegrip en ongenoegen. De ‘anderhalvemetersamenleving’ grijpt in op een vlak dat als strikt persoonlijk wordt ervaren, dat van het fysiek contact, van wie of wat er op je huid zit. Door zowel uitgesproken links als rechts in het politieke spectrum, zoals coronasceptische esoterici of FvD, worden de totalitaire trekken van de maatregel onderstreept – de overheid zou het gedrag van de burger tot in detail monitoren, besturen en controleren, zelfs daar waar het gaat om vriendschap en liefde.

In een commentaar onder een uitzending van Ongehoord Nederland op YouTube, waarin bestuurskundige Ira Helsloot en opiniepeiler Maurice de Hond te gast zijn, schrijft ‘Jan de groot’: „[…] lichaam en geest onder control van hun wil ipv die van jezelf.”

Het reguleren van menselijk contact, op den duur met een app, wordt als unheimisch ervaren: het zou typisch menselijke, sociale interactie reduceren tot een risicofactor. Iets intiems als een omhelzing wordt teruggebracht tot een dataset. De overheid slaat aan het rekenen met particuliere informatie als sociale contacten en gezondheid. De Rotterdamse socioloog Willem Schinkel heeft het in het voorwoord van zijn boek De Hamsteraar over de „cynisch calculerende manier” waarop staten met „mensenlevens” omgaan.

27 april 2020, 20:28 uur. Foto Ewa Piotrowska

Angststoornis

De Vlaamse psychiater Paul Verhaeghe ziet juist dehumanisering in de kudde-achtige wijze waarop de mens in een pandemie wordt gedirigeerd. In zijn boek Hou afstand, raak me aan schrijft hij: „[…] de politieagent is de opvolger van de pastoor die streng controleert of wij lijfelijk niet te dicht bij elkaar komen. […] Houd afstand! Na het verplicht ophokken van pluimvee (vogelgriep) en het opleggen van een schutkring rond varkensbedrijven (varkenspest) is homo sapiens aan de beurt.”

Bovendien wijst Verhaeghe op de wisselwerking tussen angst en aanraking: „In tijden van onzekerheid willen we dicht tegen elkaar aanschurken. Wanneer dat niet kan, neemt de angst toe. Ik wil vastgehouden worden, ik wil vasthouden, en het mag niet.”

Willem Engel, voorman van de actiegroep Viruswaarheid die ageert tegen het coronabeleid, is dansdocent. De slogan van Viruswaarheid is ‘liefde en waarheid’. „De kern van mens-zijn is liefde, het is de kracht die ons bindt”, zegt Engel aan de telefoon. Hij onderschrijft de stelling van Verhaeghe dat angst bij mensen toeneemt als ze niet worden aangeraakt, en gaat nog verder: „Contact kan geen besmetting opleveren. Contact is hartstikke goed: het haalt de stress naar beneden en verhoogt de weerstand. Door aanraking haal je de angst weg. Je ziet het bij baby’s: die baker je in zodat ze zich veilig voelen. Dat vinden mensen ook fijn, dat merk ik bij het dansen. Als een dame zich onzeker voelt moet ik haar soms juist steviger omarmen en daarna kan er pas ontspannen worden.”

Engels dansstudio is weer open: „Zonder beperkingen, iedereen is welkom. Bij ons is alles dichtbij: full body contact. Ik ben wel heel vrij naar mijn cursisten, als zij anderhalve meter afstand willen houden dan is daar alle ruimte voor. Als zij zo in hun angst zitten, raad ik ze wel subtiel aan met een psycholoog te gaan praten. Dat is het grootste probleem op dit moment: ik denk dat 30 procent van de mensen in Nederland last heeft van een angststoornis.”

‘Z Wijdenes’ schrijft onder een Café Weltschmerz-uitzending op YouTube, waarin filosoof René ten Bos wordt geïnterviewd: „Ik ga liever dood aan corona dan aan een angst stoornis gecreëerd door hugo de jonge die zich zelf wil profileren als de beste leider. Kijk uit mensen dominees zoontjes zijn zelf geindoctrineerd [...] hugo heeft van zijn vader geleerd hoe je met angst de kerkbanken vol houd!” [sic]

Willem Engel noemt de anderhalvemeterregel „misdadig” en „ongrondwettelijk”, en verwijst naar artikel 10 en 11 van de Grondwet, het recht op ‘eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’, en op de ‘onaantastbaarheid van het lichaam’. De „noodzaak en proportionaliteit” van het beperken van deze rechten acht Engel niet aangetoond, al staat in het coronaspoedwetsvoorstel vooralsnog dat het afstand houden alleen geldt voor personen die zich buiten ‘de woning’ ophouden. De site van de Rijksoverheid meldt dat ook binnenshuis anderhalve meter afstand dient te worden gehouden, maar daarvoor ontbreekt, volgens de Raad van State, de wettelijke grondslag, en eventuele boetes zullen voor de rechter vermoedelijk geen stand houden.

Net als Engel wijst ook de Britse, ultrarechtse columnist Katie Hopkins in een post op de dito website Frontpage Magazine naar het wezen van het ‘mens-zijn’. Thierry Baudet twitterde erover; Hopkins zelf is door Twitter geschorst voor haatzaaien. Hopkins schrijft in haar stuk: „We missen de essentie van wat ons als mensen drijft en gelukkig maakt. We hebben elkaar nodig. Elkaars gezichten en elkaars glimlach om op te laden, en door samen te komen vinden we kracht en zijn we klaar voor deze strijd, als kleine brandstofcellen in een lichtzwaard waarmee we de duisternis verdrijven.”

De Amerikaanse politicus Nino Vitale, lid van het Huis van Afgevaardigden van Ohio, benadrukt om weer iets andere redenen het belang van elkaars gezicht zien: „We zijn allemaal geschapen naar het evenbeeld van God. Ik wil niet dat mensen hun gezicht bedekken met een mondkapje. Het is het beeld van God dat ik zie en ik wil het zien bij mijn broeders en zusters. Ik zal geen mondkapje dragen.”

4 Mei 2020, 23:00 uur. Foto Ewa Piotrowska

Gezelschapsdieren

De anderhalvemetermaatregel tegen het coronavirus inspireert tot nieuwe overwegingen over het wezen van homo sapiens. In de zomer van 2020 is dat niet zozeer het ‘redelijke dier’, of de ‘mensachtige met de opponeerbare duim’ maar ‘het dier dat knuffelt’ (Verhaeghe schrijft: „Wat ik weet is dat wij knuffeldieren zijn”) – hoewel knuffelen of samenkomen niet uniek is voor menselijke dieren.

‘Anki Keulemans’ schrijft op YouTube: „Het recht om mijn liefde voor een ander te tonen is mij ontnomen.[….]”

Maar, ook al wordt alom benadrukt dat mensen gezelschapsdieren zijn, is aanraken en knuffelen behalve een behoefte ook een recht, zoals mensen die de legitimiteit van de anderhalvemeterregel betwisten, impliceren?

Uit de aanname dat de mens het ‘knuffelende dier’ is, spreekt dat knuffelen een soort eerste levensbehoefte is, zoals zuurstof of voeding. In een artikel in de London Review of Books vergelijkt de Amerikaans-Indiase filosofe Amia Srinivasan het recht op seks met het recht op een boterham. Terwijl je van een overheid mag verwachten dat die niemand laat verhongeren, zou alleen een extreem autoritaire staat de behoefte aan seks voor zijn burgers regelen. Srinivasan noemt in dit verband de utopische socialist Charles Fourier (1772-1837), die inderdaad dacht dat er voor iedere burger een minimum aan seks beschikbaar moest zijn, een beetje zoals het basisinkomen, omdat alleen dan werkelijk vrije romantische relaties zouden kunnen ontstaan.

Ook bemoeienis van de overheid met wie je wel of niet aanraakt zou ondenkbaar autoritair zijn. De coalitiepartijen houden de boodschap over de anderhalve meter zo eenduidig mogelijk, het ‘voorkomt besmettingen’, en laten daarmee de verdere interpretatie zoveel mogelijk aan de mensen zelf, inclusief uitzonderingen die ze binnenshuis willen maken. Aanraking is geen simpel verdelingsvraagstuk, zoals mondkapjes. Maar dat ‘aanraking’ geen politieke inmenging verdraagt, betekent niet dat ‘eenzaamheid’ geen maatschappelijk probleem is.

Op YouTube schrijft ‘temporal1 vanbaren’: „Ik ben ook kwaad […] ben weduwe, heb geen kinderen, woon in het buitenland, mijn familie in Nederland…ik ben totaal afgesneden van alle menselijk contact. Mijn vrienden willen me wel omarmen maar durven niet…alhoewel: van 2 heb ik toch stiekem een knuffel gehad.[…].”

Het Grapperhaus-huwelijk en de reacties daarop maken duidelijk dat niemand tegen knuffelen is en dat iedereen het doet. Zoals SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij zei naar aanleiding van het Grapperhaus-debat: „Je hebt dingen die in de wet staan omdat ze fout zijn, en je hebt dingen die fout zijn omdat het zo in de wet staat.” Weinigen zullen beweren dat knuffelen intrinsiek fout is, of dat oude mensen ook uitstekend achter een plexiglas wand kunnen leven.

Op de persconferentie van 18 augustus zei premier Mark Rutte: „Wat de zaaltjes betreft (…) zie je toch dat tante Sjaan en ome Han met elkaar gaan knuffelen, helemaal met een borreltje op. En dat mag dus niet.” Misschien had Rutte moeten zeggen: „Als tante Sjaan en ome Han alleen elkaar hebben, dan moeten ze met elkaar knuffelen, helemaal met een borreltje op.”

Over de foto’s Fotograaf Ewa Piotrowska maakte tussen 24 april en 7 mei 2020 de serie Looking Inside, een dagelijks zelfportret door het raam van haar huis „om mezelf eraan te herinneren aanwezig te zijn”. Nederland zat op slot wegens corona en alle dagen leken op elkaar. De serie is te zien op de digitale tentoonstelling Corona in de Stad van het Amsterdam Museum.

7 mei 2020, 17:20 uur. Foto Ewa Piotrowska

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 september 2020