Duplantis kan nog veel hoger springen: ‘Die jongen is hiervoor gemaakt’

„Als een katapult” sprong Armand Duplantis met zijn polsstok over een hoogte van 6 meter en 15 centimeter. De Nederlandse oud-atleet Rens Blom, in 2005 wereldkampioen in dezelfde discipline, komt superlatieven tekort om de hoogste sprong ooit in de buitenlucht te omschrijven. „Ik heb de beelden al vijf of zes keer teruggezien. Technisch perfect.”

De 20-jarige Duplantis, die uitkomt voor Zweden maar al zijn hele leven in de Verenigde Staten woont, verbeterde donderdagavond bij de Diamond League-wedstrijden in Rome de stokoude prestatie van Sergej Boebka uit 1994. De Oekraïner, die de lat jarenlang telkens een centimeter hoger liet leggen om zijn records te breken, sprong destijds in de buitenlucht 6,14 meter.

Afgelopen winter vestigde Duplantis al het wereldrecord door in een hal over een hoogte van 6,18 meter te springen. Polsstokhoogspringen maakt geen onderscheid tussen binnen en buiten. „Ik wilde het buitenrecord van 6,15 meter breken zodat er geen verwarring meer is. Ik heb nu de beste sprongen binnen en buiten”, verklaarde de 1,81 meter lange en 68 kilo wegende Duplantis na zijn winnende sprong in Rome.

„Hij heeft de ideale lichaamsbouw”, vertelt Blom in een telefonische reactie. „Die jongen is ervoor gemaakt. Hij is vrij groot, snel én licht.” Blom (hoogste sprong 5,81 meter) weet zeker dat Duplantis zichzelf nog kan verbeteren. „Hij kan de stok nog iets hoger leren pakken. En als hij nog meer snelheid haalt, kan hij met een stuggere stok springen. Dan moet de 6,20 of zelfs 6,22 haalbaar zijn. Je weet gewoon niet waar dit eindigt.”

Of heeft Duplantis op de training niet al eens stiekem hoger gesprongen? Blom weet bijna zeker van niet. „Dan mis je de wedstrijdspanning, de adrenaline. En op een training neem je juist minder risico vanwege de kans op blessures.”

Zwaaibeweging

Volgens Blom behoort Duplantis, Europees en vice-wereldkampioen, tot de top van een jonge generatie die een nieuwe stijl hanteert. „Hij springt met meer souplesse en minder op kracht dan ik vroeger. Hij maakt zich na de afzet, als de stok gebogen is, meteen kleiner. Pas als de stok zich strekt, komt hij met de zwaaibeweging. Tug and shoot noemen ze dat.”

Blom roemt ook de persoonlijkheid van Duplantis. „Hij was al bekend op internet door alle jeugdrecords die hij brak. Maar toen ik eens bij wedstrijden in Nevada was, kwam het kleine jochie naar me toe. ‘Hi Mister Blom.’ Echt een topgast. Heel outgoing.”

Duplantis komt uit een atletiekfamilie. Zijn Zweedse moeder Helga Hedlund was aan de universiteit een verdienstelijk zevenkampster. Zijn Amerikaanse vader Greg Duplantis was polsstokhoogspringer (hoogste sprong 5,80 meter) in Louisiana, waar hij zijn vierjarige zoon in de tuin de ingewikkelde techniek aanleerde.

Rens Blom: „‘Met de paplepel’, noemen ze dat. Een betere leerschool had hij niet kunnen hebben.”