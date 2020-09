Drugscrimineel veroordeeld tot betalen van 50 miljoen euro

Drugscrimineel Ferenc J. is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot het betalen van een bedrag van maar liefst 49,6 miljoen euro. De uitspraak komt bijna geheel overeen met de eis van 50 miljoen van het Openbaar Ministerie. De rechtbank oordeelde dat er 1 procent van het bedrag moet worden afgetrokken vanwege het overschrijden van de redelijke termijn.

J. werd in 2011 door Spanje uitgeleverd aan Nederland en twee jaar later veroordeeld tot acht jaar celstraf voor internationale handel in cocaïne. Hij was betrokken bij de uitvoer van 135 kilo cocaïne uit Peru. Ook werd J. veroordeeld tot het witwassen van een half miljoen euro. Door de rechtbank werd hij omschreven als een „beroepscrimineel”.

J. zou in de periode tussen 2008 en 2011 een crimineel vermogen hebben opgebouwd van 34 miljoen euro. Het geld stond op bankrekeningen in Dubai en Zwitserland en bestond uit investeringen in vastgoed en in de horeca in Nederland. Ook gaf J. in die jaren 16 miljoen euro uit aan andere criminelen en aan vastgoed in Nederland, Spanje en Nicaragua.

Jarenlang onderzoek

De veroordeling is een groot succes voor justitie. Het OM heeft jarenlang onderzoek gedaan in deze zogenoemde plukze-zaak. Op meerdere locaties in Nederland, Spanje en in de Verenigde Arabische Emiraten werden huiszoekingen gedaan en telefoongesprekken opgenomen. In Dubai vond het OM adminstratie van inkomsten en uitgaven die werden bijgehouden door de zus van J.