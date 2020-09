Driemaal levenslang geëist tegen verdachten kwartetmoord Enschede

Kun je drie verdachten samen verantwoordelijk houden voor vier moorden waarvoor slechts twee wapens gebruikt zijn? Terwijl je niet zeker weet wie van de verdachten de schutters waren? Dat waren de vragen die deze vrijdag centraal stonden bij de behandeling van een strafzaak over een viervoudige moord in Enschede.

Op 13 november 2018 werden in een growshop in deze stad vier levenloze lichamen aangetroffen van de growshophouder, de vorige eigenaar van die zaak en twee andere mannen die op dat moment in de zaak aanwezig waren.

Officier van Justitie Ayden van Veen betoogde dat het OM ervan overtuigd is dat op deze plek een ‘moordtrio’ aan het werk geweest is. Volgens de aanklager hebben vader Camil A. en zijn zoons Dejan en Denis die middag zo nauw samengewerkt dat de moorden hen samen kunnen worden aangerekend. Ook al is niet vast komen te staan wie precies welke wapen vasthield.

‘Als beesten afgemaakt’

„De vier zijn als beesten afgemaakt”, werd door de aanklager aangevoerd, „met tien kogels, die alle tien raak waren.” Hij betoogde bovendien dat de drie ‘medeplegers’ van hetzelfde misdrijf waren. „Waar media de slachtoffers ten onrechte als een groep bij elkaar horende mannen afschildert door van een ‘kwartetmoord’ te spreken, is er bij de verdachte wél sprake van een eenheid.”

De drie verdachten zijn die middag samen tweemaal op camera’s bij de plaats delict gezien, waar bovendien schoenzool- en dnasporen zijn aangetroffen. Ander bewijs dat het OM aanvoerde: het bloed van één van de slachtoffers in de auto waar de drie die middag mee op pad waren en het feit dat de drie de camerarecorder meenamen werden.

In een reconstructie van de gebeurtenissen in de growshop stelt het OM dat het de drie te doen zou zijn geweest om het geld van oud-eigenaar Artur Sargsyan, met wie een zakelijk conflict zou zijn ontstaan over de kwaliteit van eerder geleverde wiettoppen. De andere drie zouden zijn vermoord om sporen uit te wissen. Van Veen: „Als er meer mensen aanwezig zouden zijn geweest dan zouden die zonder twijfel ook vermoord zijn.”

Verdachten uiterlijk onbewogen

De ernst van de feiten en de proceshouding van de verdachten – de drie deden er vrijwel de hele inhoudelijke behandeling het zwijgen toe – maakt volgens het OM dat alleen de zwaarst mogelijke straf op de drie van toepassing kan zijn. De verdachte Servische familie hoorde – overigens op het oog onbewogen – driemaal levenslang tegen zich eisen. Eerder die week vroegen de nabestaanden van de slachtoffers om ruim 2 miljoen euro aan schadevergoeding.

Advocaat Jeroen Michels begon namens de verdediging met een opmerking over die geëiste strafmaat. „Het is bijna 150 jaar geleden dat de doodstraf werd afgeschaft. Vooral omdat levenslang een zwaardere straf zou zijn. Het lijkt me goed om met dit perspectief te beginnen.”

Bewijs overtuigt advocaten niet

In een pleitnota van ruim honderd pagina’s zetten de raadslieden vervolgens mogelijke alternatieve scenario’s voor de viervoudige moord uiteen en stellen ze dat het aangeleverde bewijs onvoldoende overtuigend is. De familie A. zou bovendien niet over een motief beschikken, terwijl drie van de vier slachtoffers in de weken voor de moordpartij met meerdere ruzies en bedreigingen van doen hadden.

Ook bij de mate van samenwerking tussen de verdachten plaatst de verdediging grote vraagtekens. De behandeling van de zaak gaat volgende week verder, met een reactie van het OM op het pleidooi van de verdediging. Op 6 november wordt een uitspraak verwacht.