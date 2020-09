De ziel van Dumoulin

Het moreel kompas van de Nederlandse sportwereld is hopeloos verouderd. FC Emmen mag niet gesponsord worden door seksartikelenverkoper Easy Toys want volgens de KNVB is dat in strijd met „de goede smaak en het fatsoen”. Tom Dumoulin, nationale wielrenlieveling, doet ongestraft promotie voor Vion, de slachtfabriek die alleen al op haar vestiging in Boxtel per week bij 90.000 varkens de keel doorsnijdt.

In 2019 liet Vion Dumoulin een tour voor kinderen promoten. Vooraf kregen deelnemers onder de twaalf een ontbijt met ‘ambachtelijke vleesproducten’, achteraf een lunch met ‘biologische vleesproducten’. Twee vleesmaaltijden op een dag, nog voor het avondmaal, terwijl het Voedingscentrum adviseert per week niet meer dan vijfhonderd gram vlees te eten. Daarbij is vlees minderen ook beter voor de planeet die mede dankzij die vleesindustrie voor diezelfde kinderen en in ieder geval de kinderen daarvan, een discobal van water en vuur dreigt te worden.

Toch is het promoten van slachthuizen in de sportwereld niet in strijd met de goede smaak of het fatsoen. De grens trekken ze bij erotische producten die in de privésfeer worden gebruikt, die als het goed is niemand schade berokkenen en die niet aan kinderen worden gesleten. Als de sportliefhebber hierna uit pure verwarring dildo’s op de barbecue gaat leggen, zal het mij niet verbazen, zoals het me ook niet verbaast dat Dumoulin veel meer vlees eet dan goed is voor een mens.

Als Vion kinderen minstens tweemaal daags vlees door de strot duwt, zijn de beesten voor de wielrenner waarschijnlijk niet aan te slepen.

’s Ochtends doet Dumoulin ham op zijn brood, ’s avonds lilt biefstuk op zijn bord. Dit is slecht nieuws voor zijn fans, die hebben wel gemerkt dat hij niet fit is, en anders zegt hij het zelf wel. Steeds als ik hem hoor klagen over zijn vermoeidheid en de staat van zijn lijf, denk ik aan The game changers. In die film promoot een schare topsporters, onder wie Novak Djokovic, Lewis Hamilton en wielrenster Dotsie Bausch, zonder daarvoor betaald te worden, het plantaardig dieet. Daarvan zouden ze meer energie krijgen en sneller herstellen. Je zou denken: precies wat Dumoulin nodig heeft, maar met Vion in zijn nek moet het moeilijk aan vlees ontsnappen zijn. Jammer, want misschien is ook Dumoulin gebaat bij plantaardige voeding. Dat zuivel, dat andere dierlijke product, bij hem niet goed valt, heeft hij al door schade en schande moeten ontdekken.

Ik hoop dat Tom Vion inmiddels heeft gedumpt of dat hij dat na het lezen van deze column doet, zowel voor zijn eigen gezondheid als voor het behoud van fatsoen en goede smaak. Het is doodzonde dat hij zijn naam verbindt aan een bedrijf dat onfatsoenlijk omgaat met werknemers, meermaals RIVM-richtlijnen overtrad, massa’s dieren doodt en kinderen ongezond eten opdringt.

Dat, lieve Tom, is je ziel aan de duivel verkopen. Misschien zag je toen je bij Vion tekende financieel geen uitweg, maar mocht je weer geld nodig hebben, weet dan dat er een potje sponsorgeld onaangeroerd bij een ondernemer staat die vergeleken met die slachtboeven een fatsoensprinsje is. Bel dan Easy Toys en vergeet die film niet te kijken.

Carolina Trujillo is schrijfster.