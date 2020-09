Coronacampus

Het woord avondklok hangt in de Leidse stegen. Het is de donderdag vóór de gevreesde persconferentie. Nevelig nazomerlicht, dat dit stadje in de weken vóór 3 oktober altijd zo uitzonderlijk maakt: statig oud en tegelijk zinderend nieuw voor de ogen van al die negentienjarigen.

Nu is het aan het Rapenburg alsof de lockdown al is ingegaan. Deuren en gordijnen potdicht. Niemand op de stoep. De paar passerende studenten bij het Academiegebouw of bij Het Gerecht kennen desgevraagd allemaal wel huizen die in quarantaine zitten. Aan de Hooigracht, de Haagweg, het Rapenburg... Alleen Minerva zou al minstens twintig besmette huizen tellen. Rond twaalf uur kondigt die studentenvereniging af alle activiteiten te annuleren. Twee bestuursleden testten positief.

Is dit een voorschot op een gedwongen sluiting? Dat is wel wat Jaap van Dissel lijkt te willen. „Studentensociëteiten en horeca ’s avonds laat dicht”, vertelde hij tegen het AD. Hij studeerde hier geneeskunde, maar was geen lid. Een uiterst serieuze student, las ik in een Volkskrant-profiel.

Kennelijk is het studentenleven zozeer aan hem voorbijgegaan dat hij miskent hoe averechts zo’n avondklok zal uitpakken. Het sociale leven zal zich onherroepelijk naar de studentenhuizen verplaatsen, contreien zonder regels of toezicht.

Minder wereldvreemd lijkt zijn collega viroloog en OMT-lid Marc Bonten, die eens in Observant vertelde dat hij er maar „weinig momenten waren” dat hij van het Maastrichtse studentenleven „iets gemist” had. Tegen de Volkskrant zei hij deze week: „Plat gezegd: als het virus rondgaat onder 20-jarigen, is er eigenlijk niet veel aan de hand.”

Iedereen boos natuurlijk. Maar wordt het niet tijd om eerlijk te erkennen dat we de epidemie in deze groep niet zullen gaan blussen? Ach ja, een campagne met postertjes en influencersfilmpjes. Waarschijnlijk stimuleer je er wat Van Disseltjes-in-de-dop mee om een isoleercel van studieboeken in te kruipen.

De rest vindt hoe dan ook wegen om te doen wat elk van hun cellen ze toeschreeuwt: vrienden maken, relaties beginnen, leven! Van Dissels Vlaamse evenknie riep studenten op om de weekendtripjes naar huis te skippen: „In vele landen blijven de studenten maandenlang op de campus.”

Dat is een idee. Of je nu maatregelen neemt of niet, dat zal de praktijk zijn: het studentenleven wordt één grote coronacampus. Wie kwetsbaar is blijft ook nu al uit de buurt bij deze leeftijdsgroep. Weinig aan de hand, al zal fysiek college geven lastig blijven en zullen de collegegebouwen somber ogen.

Voor de ingang van het Gorlaeus-gebouw staat een anderhalvemeterbeveiliger. Maar iets verderop verrijst een kubusvormig bouwwerk van wit metaal: Janssen Vaccines bouwt alvast een nieuwe productiefabriek voor als hun vaccin straks aanslaat. Dat zou nog eens een Leidens Ontzet zijn.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.