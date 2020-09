China doet militaire oefeningen bij Taiwan tijdens bezoek VS

China is vrijdag begonnen met een militaire oefening in de Straat van Taiwan. Het wapenvertoon kwam op hetzelfde moment dat de Amerikaanse onderminister van Economische Zaken Keith Krach Taipei bezoekt. Dat meldt persbureau Reuters.

Vorige week oefenden de Chinese marine en luchtmacht ook al bij Taiwan. Een maand eerder vlogen Chinese straaljagers kortstondig de zeegrens met Taiwan over toen de Amerikaanse minister van Volksgezondheid Alex Azar op bezoek was.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Defensie noemde de jongste oefeningen vrijdag „een redelijke, noodzakelijke handeling die gericht is op de huidige situatie en [...] op het beschermen van de nationale soevereiniteit en territoriale integriteit”.

Tegen diplomatie met Taiwan

Beijing is een groot tegenstander van de steeds inniger betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Taiwan. De zegsman besloot met omineuze woorden aan het adres van Washington: „Zij die met vuur spelen, zullen zich branden”.

De Amerikaanse onderminister Krach is in Taiwan voor een tweedaags bezoek en ontmoet vrijdag onder meer president Tsai Ing-wen. Zaterdag woont hij een herdenkingsdienst bij voor de onlangs overleden Lee Teng-hui, die van 1988 tot 2000 president was.

Nadat de communistische leider Mao Zedong in 1949 de macht greep in China week de oude nationalistische regering van Chiang Kai-shek uit naar het eiland Taiwan. Sindsdien wordt dit gebied bestuurd als onafhankelijk land. Beijing maakt echter nog altijd aanspraak op het Taiwanese grondgebied en heeft geregeld gedreigd het weer in te lijven, desnoods met geweld.