Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg overleden

Ruth Bader Ginsburg, opperrechter bij het Amerikaanse hooggerechtshof, is vrijdag overleden aan de gevolgen van kanker. Dat meldt persbureau Reuters. Ze is 87 jaar geworden.

Ginsburg was sinds 1993 raadsheer bij het Hooggerechtshof en was geliefd onder progressieve Amerikanen. Het Hooggerechtshof telt acht raadsheren en een voorzitter. De leden worden aangewezen door de president van de Verenigde Staten, die daarmee invloed kan uitoefenen op de inhoudelijke richting van de oordelen die door het Hof worden gegeven.

President Donald Trump heeft tijdens zijn ambtsperiode al tweemaal een opperrechter kunnen benoemen: Neil Gorsuch in 2017 en Brett Kavanaugh in 2018. Daardoor was er voor het overlijden van Ginsburg al een conservatieve meerderheid in het Hooggerechtshof.

In mei was de opperrechter begonnen met chemotherapie als behandeling voor haar ziekte. In juli stelde ze dat ze nog op volle kracht kon werken. In het verleden was Ginsburg eerder voor kanker onder behandeling geweest.

