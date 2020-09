‘Als je veel armoe ziet, besef je hoe goed je het hebt’

Jerry: „Ik werk als projectmanager bij Bluewater Energy Services in Hoofddorp, een bedrijf dat zich bezighoudt met de bouw van transferunits op zee voor de olie- en gasindustrie. We hebben multinationals als Shell, BP, Vår Energy en Total als klant. Officieel werk ik veertig uur per week.”

Wilma: „En officieus zestig uur.”

Jerry: „Dat komt doordat ik de helft van de tijd in het buitenland ben, voor projecten over de hele wereld. Veel in Azië, maar ook in Schotland en Noorwegen.”

Wilma: „De eerste keer vond ik het vervelend dat hij zo lang van huis was, maar je raakt eraan gewend. En videobellen maakt het tegenwoordig wat makkelijker.”

In het kort Wilma Gillis-Burleson (60), Jerry Gillis (59) en hun dochter Drucella (19) wonen in Rotterdam. Wilma studeerde rechten en runt een diversity- en reïntegratiebureau. Bij Stichting B for You zet ze zich in voor mentorschappen voor talentvolle kinderen in kansarme situaties. Ze is daarnaast onder meer voorzitter van de raden van toezicht van de Stichting Kinderdam en van Theater Zuidplein. Jerry deed de hts scheepsbouwkunde en technische bedrijfskunde. Hij is projectmanager bij Bluewater Energy Services en in zijn vrije tijd basketbalcoach. Wilma en Jerry verdienen samen circa vijf keer modaal.

Jerry: „Ons gezin heeft altijd iets met reizen gehad. Wilma was tijdens en na haar studie zeven jaar stewardess bij de KLM. Zij maakte ook veel lange reizen.”

Wilma: „Ik studeerde in de jaren tachtig rechten in Leiden, en om mijn studie te bekostigen werd ik zomerstewardess. Ik ben zelfs eenmaal drie maanden achtereen in Australië en Sri Lanka gestationeerd geweest. Dan vloog ik op en neer tussen Sydney en Colombo. We hadden toen nog geen kind – onze dochter Drucella is geadopteerd toen we al in de veertig waren.”

Jerry: „Toen zij stopte met vliegen, begon het vele reizen voor mij. Soms, als projecten een enorme druk op me leggen omdat ik er nu eenmaal eindverantwoordelijk voor ben, heb ik het in de eindfase wel eens een beetje gehad met al dat van huis zijn. Anderzijds, een baan waarbij ik alleen maar op kantoor ben, zou ik niet trekken.”

Wilma: „Na de KLM vroeg een Surinaamse vriend mij hem te helpen bij het opzetten van een auberginekwekerij. Hij wilde laten zien dat immigranten een bijdrage konden leveren aan de economie. We hebben toen daarnaast arbeidsmarktprojecten en een uitzendbureau voor allochtonen opgezet en een fonds voor startende allochtone ondernemers. Dat bestond toen nog niet. Ik ben uiteindelijk verdergegaan met het beheer van dat fonds en het reïntegratiebureau onder de naam Legato. Dat werk ben ik nu langzaam aan het afbouwen, hoe leuk het ook is.

„Verder zet ik met de Stichting B for You mentorschappen op voor talentvolle kinderen in kansarme situaties in de regio Rotterdam, vluchtelingen bijvoorbeeld. We helpen hen een netwerk op te bouwen en werken aan hun emotionele, sociaal-culturele en educatieve ontwikkeling. Allemaal dingen die ze vaak niet van huis uit meekrijgen, maar die wel heel belangrijk zijn voor hun toekomst. Alles bij elkaar werk ik zo’n vijftig uur per week.”

Aan elkaar gewaagd

Jerry: „Naast mijn baan ben ik drie avonden per week basketbalcoach van een jeugdteam dat op landelijk niveau speelt. Behalve als ik op een project zit dus. Elke zaterdag ben ik aanwezig bij een wedstrijd. Dat kan in Groningen zijn, maar ook in de buurt van Rotterdam.”

Wilma: „We geven elkaar de ruimte. Verder helpt het dat ik ook heb gebasketbald en onze dochter ook.”

Jerry: „Het is zo gegroeid. Toen Wilma nog vloog, voetbalde en basketbalde ik graag. Ik heb er weleens van gedroomd trainer op hoog niveau te worden, maar tegelijkertijd ontwikkelde mijn carrière in de olie en gas zich en ja, dat levert financieel meer op.”

Wilma: „Jerry en ik hebben niet zo veel woorden nodig. We zijn allebei dominant en aan elkaar gewaagd. Of misschien moet ik zeggen: we zijn allebei vrij duidelijk, weten wat we willen en spreken dat ook uit. Jerry is niet altijd zo serieus als iedereen denkt, hij laat me vaak lachen.”

Jerry: „Aan het begin van ons huwelijk hebben we een duidelijke taakverdeling afgesproken: ik doe de technische dingen, Wilma regelt de rest, zoals het inschakelen van huishoudelijke hulp. Maar ik besteed ook veel dingen uit, want tijdens projecten heb ik geen tijd om dingen zelf te repareren.”

Wilma: „Maar Jerry heeft wel het hele huis zelf opgeknapt.”

Jerry: „Wilma regelt de vakanties. Ik vind het allemaal prima.”

Wilma: „Eén keer per jaar ga ik naar Suriname, waar we allebei geboren zijn. Verder hebben we de laatste jaren cruises ontdekt. Meestal stappen we op in de VS, maar nu, met corona, dus even niet. Volgend jaar willen we graag een cruise maken op de Middellandse Zee. Zelf heb ik ook geskied, maar dan bleef Jerry thuis.”

Jerry: „Ik doe niet aan sporten met snelheid.”

Films en stripboeken

Jerry: „Ons leven is rustiger geworden door corona. We zijn veel vaker thuis.”

Wilma: „Ik heb tijdens de crisis tv kijken ontdekt.”

Jerry: „Ik kijk heel veel films en lees veel stripboeken.”

Wilma: „En we kijken nu ook samen naar series. Daar had ik nooit het geduld voor.”

Jerry: „Ik werk veel thuis. Heb ik altijd gedaan trouwens.”

Wilma: „Ja, ’s avonds, bedoelt hij. Overdag zit hij gewoon op kantoor, hoor.”

Jerry: „Ja, overdag werk ik weer fulltime op kantoor. Coördineren gaat daar toch makkelijker dan vanuit huis. Al dat bellen, videobellen en appen kostte veel energie.”

Wilma: „Jerry heeft een aparte manier van multitasken, hij kan werken en tv kijken tegelijk.”

Jerry: „Als ik gezond blijf, hoop ik nog lang te kunnen werken. Misschien niet in vaste dienst, maar als consultant of zo.”

Wilma: „Ik denk ook niet dat ik voortijdig stop. Mijn werkzaamheden zorgen ervoor dat ik contact hou met de samenleving.”

Jerry: „Ons leven is mooi en makkelijk.”

Wilma: „Ja, in mijn werk zie ik veel armoede en dan besef je hoe goed je het hebt.”

Hoe doen zij het? Wonen Het gezin Gillis woont in een eengezinswoning in Rotterdam. Vervoer Wilma loopt en gebruikt de auto. Jerry gaat met de auto naar zijn werk. In de stad fietst hij soms, „als het mooi weer is”. Huishouden Wilma doet de boodschappen en kookt, omdat ze dat leuk vindt. „Jerry heeft twee keer gekookt, maar dat was niet zo’n succes.” Jerry is meer van de techniek. Wilma en Jerry hebben ook een schoonmaakhulp. Grote uitgave Een nieuwe eethoek. Bedtijd Wilma gaat tussen elf en half twaalf ’s avonds slapen, Jerry tussen twaalf en één.