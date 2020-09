30.000 tests: indicatie, geen plafond

Het kabinet heeft een berekening van het RIVM over de testcapaciteit te letterlijk genomen en de kanttekeningen die daarbij horen aan de kant geschoven. Daardoor gingen premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) ervan uit dat er 30.000 tests per dag nodig waren. Dat blijkt veel te weinig: er zijn lange wachttijden voor de teststraten, omdat die de toestroom niet meer aankunnen.

De testcapaciteit was een heikel punt bij de Algemene Politieke Beschouwingen donderdag. Rutte kreeg kritische vragen: waarom was de testcapaciteit niet verder opgeschaald? Volgens de linkse oppositie had het kabinet de problemen met de testcapaciteit kunnen zien aankomen. „Aan het begin van de crisis voelden we ons allemaal overvallen”, zei Lilian Marijnissen (SP). „Nu wisten we al maandenlang dat er meer testen nodig zouden zijn.” Rutte antwoordde dat de doelstelling voor de zomer was gerealiseerd: 30.000 tests per dag. „Maar de vraag is nog groter”, aldus Rutte.

Die 30.000 komt niet uit de lucht vallen: dat getal is door het RIVM berekend. Het RIVM heeft het zelf over een „schatting”. Dat zit zo: er zijn geen precieze cijfers over het aantal mensen dat met luchtwegklachten rondloopt. Er zijn wel peilstations bij huisartsen, die bijhouden hoeveel mensen zich bij de huisarts melden met een luchtweginfectie. Daarmee is het RIVM gaan rekenen, zegt RIVM-modelleur Jacco Wallinga. Op basis van de voorgaande jaren is de seizoensinvloed uitgerekend. Die seizoenstrend is toegepast op de cijfers van begin dit jaar.

Het probleem: het aantal mensen met luchtwegklachten schommelt van jaar tot jaar nogal hard, waardoor de seizoensinvloed moeilijk te bepalen is. „We hebben een gemiddelde genomen van de seizoensinvloeden van afgelopen jaren, maar er was eigenlijk geen enkel jaar dat op dat gemiddelde zat”, zegt Wallinga. Het is daardoor heel moeilijk om te berekenen hoeveel mensen met klachten er zullen zijn. Maar het zegt wel iets over de „orde van grootte”, zegt Wallinga. „Vaak wordt dat uitgelegd als: als je tien keer zo weinig capaciteit hebt, kom je sowieso tekort, terwijl je altijd overcapaciteit hebt als je tien keer zo veel tests hebt. Dat is in dit geval wat overdreven, we weten het wel iets preciezer. Maar we kunnen er niet een precieze bandbreedte omheen trekken.”

Het is dus meer een schatting dan een echte berekening. En, benadrukt Wallinga: „Het gaat om het aantal mensen met klachten, niet het aantal mensen dat naar de teststraat komt. Wij zijn geen gedragswetenschappers, dat weten wij niet.”

Uiteindelijk kwam er het getal van 30.000 uitrollen. „We hebben verschillende scenario’s doorgerekend, dit vonden wij het meest realistisch. Maar we hebben er altijd duidelijk bij gezegd dat het om een orde van grootte gaat”, stelt Wallinga.

Desalniettemin is die 30.000 als uitgangspunt genomen voor het beleid, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. Er werden twee targets vastgesteld: 30.000 in juni, en 70.000 eind december. Dit betekent dat het aantal mensen met klachten in de tussentijd groeit. In september zouden er bijna 40.000 mensen per dag bijkomen met luchtwegklachten, zegt Wallinga. „Als ik de cijfers van het aantal afgenomen tests zie, zitten we er eigenlijk verrassend goed in de buurt.” Eind augustus kondigt De Jonge daarom in een Kamerbrief aan dat om die reden de testcapaciteit opgevoerd wordt. Maar daarna noemen De Jonge en Rutte steeds 30.000 tests per dag als uitgangspunt – ook in september.

Van die 30.000 zouden de GGD’s er 24.000 afnemen, de rest is voor de ziekenhuizen. De afgelopen weken gaan de teststraten van de GGD’s ruim over de capaciteit heen. In de week van 7 tot en met 13 september namen de GGD’s bijna 28.000 tests per dag af, onder meer door een extra voorraadje dat de meeste labs hebben.

Maar de toestroom is nog veel groter: het is in veel regio’s nauwelijks nog mogelijk om een afspraak te maken. Lokaal spelen de problemen al langer. Vooral in de grote steden en andere brandhaarden zijn er langer problemen met de testcapaciteit.

Man en macht

Inmiddels wordt er volgens Rutte „met man en macht gewerkt” om de testcapaciteit uit te breiden. Er wordt extra materiaal ingekocht en er worden contracten afgesloten met nieuwe testlabs, stelt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. Dat zou ertoe moeten leiden dat de testcapaciteit „ruim boven” de prognoses van de vraag uitkomen: er moeten dan 70.000 tests per dag afgenomen kunnen worden.

Die 70.000 was eigenlijk het doel voor eind december, ook op basis van een berekening van het RIVM. Daarbij zijn er dezelfde mitsen en maren te maken als bij de 30.000 tests voor deze maanden, stelt het RIVM: in december zijn 7.000 tests per dag (tien keer zo weinig als de prognose) zeker te weinig, en 700.000 tests per dag (tien keer zo veel) is zeker te veel - maar 70.000 tests per dag is niet per se genoeg.

