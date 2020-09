‘Oma vertelde niets over vroeger. Dat blijft spoken’

Hun oma was lief, altijd vrolijk en een tikje deftig met haar bontmantel en bijpassende mutsje. „Lunchen bij de Bijenkorf in Den Haag”, herinnert de ene kleindochter zich. „Ik kreeg groen-fluwelen sloffen”, zegt de ander. Oma had ook iets mysterieus. „Ze had geen vader en moeder.” Als baby kwam ze in een weeshuis terecht en daarna in een pleeggezin. Ze ging naar een school voor huishoudsters en ze werkte als dienstmeisje en kinderoppas. Tot de oorlog. Ze vluchtte naar Nederland en trouwde daar met opa. Dat was het wel zo’n beetje wat ze kwijt wilde over vroeger. Een enkele keer kierde haar verleden door het heden: „Als ze de kruissteekjes in haar borduurwerk telde, begon ze gewoon met 1,2,3 en schakelde dan over op iets onverstaanbaars.” Tsjechisch, haar moedertaal.

Markéta Ledererová stierf in 1987, 72 jaar oud. Drie van haar vier kinderen zijn ook al overleden. Maar voor twee van haar negen kleinkinderen is haar verleden verre van begraven. „Zo vanaf je vijfenveertigste ga je nadenken over vroeger. Waar kom ik vandaan?”, zegt Françoise de Gooijer (52). „Oma’s leven bleef ons intrigeren”, zegt Jindra Bausewein (47). Ze zijn nichten, dochters van de oudste en de jongste dochter van Markéta, en ze maken elkaars zinnen af. „We hebben zó vaak gedacht: was oma soms joods?”

Even prikken in een familieverleden, en de wereldgeschiedenis ontvouwt zich

Wat ze van haar wisten, stond op vijftien velletjes: een geboorteakte met de naam van haar moeder (de naam van een vader ontbrak), getuigschriften van de families waarvoor ze had gewerkt, een schooldiploma, wat foto’s en een stuk of vijf brieven van een Tsjechische vriendin. Uit nieuwsgierigheid hadden ze die brieven een jaar of twintig geleden al eens laten vertalen, maar daar was het bij gebleven. Vier jaar geleden besloten de nichten serieuzer uit te zoeken wie hun oma was en stuurden het stapeltje documenten naar een genealoog in Praag, met de vraag of hij in de archieven daar meer over haar kon vinden. Jindra: „Daarna ben ik eerst maar eens naar de Action gegaan om een multomap te kopen.”

Weeshuis naast de kraamkliniek

De één woont in Middenbeemster, de ander in Nijkerk, we spreken ongeveer in het midden af, in Weesp. De een werkt op de communicatie-afdeling van de gemeente Haarlemmermeer, de ander op de verzekeringsafdeling van een brancheorganisatie voor loonwerkers. Hun kinderen zijn volwassen, en hun echtgenoten, zeggen ze, waren minstens zo betrokken bij het speurwerk als zijzelf. Françoise: „Dan gingen we met z’n vieren een weekje naar Praag en elke dag hadden we een opdracht voor onszelf.” Naar de kraamkliniek. Het bevolkingsregister. De synagoge. Hun reis voerde naar Kácin, Theresienstadt en Israël. De multomap, voor ons op tafel, zit inmiddels bomvol keurig geplastificeerde documenten.

De rekening

Oma wás joods, dat staat vast. Háár moeder is in 1942 vermoord in Auschwitz-Birkenau, maar dat heeft oma zelf nooit geweten. Haar moeder had haar immers direct na de geboorte afgestaan. De nichten hebben zelf gezien dat het weeshuis in Praag pal naast de kraamkliniek staat. Vervolgens is ze, drie maanden oud, terechtgekomen bij een pleeggezin in een dorpje, zestig kilometer buiten de stad. Jindra tovert een handgeschreven document uit de map met daarop de gezinsleden van de familie Valta. Drie pleegkinderen hadden ze in huis, allemaal Katolíka , alleen achter oma’s naam staat dat ze van geboorte Israelitka is. Oma had altijd, zegt Françoise, een enorme afkeer van het katholieke geloof. Jindra: „Wij begrepen nooit waarom.” Dorpsbewoners vertelden de nichten toen ze er op bezoek waren dat families daar wel vaker weeskinderen in huis namen. „Het waren goedkope arbeidskrachten.” Hun oma was, waarschijnlijk, ganzenhoedster.

Dat klinkt als het begin van een sprookje, en wat de nichten nog meer ontdekten, is minstens zo meeslepend. Ze fantaseerden erover een boek te schrijven over oma’s leven. Françoise: „Of een film met acteurs die alles naspelen.” Een documentaire leek hun ook wel wat, maar na wat research begrepen ze dat zoiets duizenden euro’s kost. Op vakantie in Frankrijk googelden ze: Tweede Wereldoorlog en documentairemaker. De eerste hit was Joshua van ’t Hoff. Dat was in 2017. Hij was „zo gegrepen door het verhaal” dat hij hun zoektocht wel wilde vastleggen. Hij maakte een documentaire van een uur en drie kwartier, met speciaal gecomponeerde muziek, een professionele voice-over en een Engelse vertaling. De première is begin oktober in een filmzaal in Amersfoort, voor familieleden en geïnteresseerden.

De filmmaker lijkt er – ook met de Engelse versie – op te rekenen dat niet-familieleden de film ook wel willen zien. Misschien op een festival, of wie weet heeft een televisieomroep interesse. Zo’n gekke gedachte is dat niet. Zo’n anderhalf miljoen Nederlanders houden zich bezig met zoeken naar familieleden, stambomen traceren, het verleden uitpluizen. Nog eens drie miljoen mensen vinden voorouderlijk onderzoek interessant, volgens de genealogische website wiewaswie.nl. De interesse beperkt zich niet tot de eigen familiebanden, andermans verleden is net zo goed interessant. Kijk maar hoe populair speurtelevisie is: Verborgen verleden, De kunstdetective en De erfgenaam.

Zwervend bestaan

Vaak hoef je maar even in een familieverleden te prikken, of de wereldgeschiedenis ontvouwt zich en ineens voelt een eeuw geleden als dichtbij. Waarom, bijvoorbeeld, werd hun oma afgestaan als baby? Weten de nichtjes dat? „We hebben een zwaar vermoeden”, zeggen ze. Ze ontdekten dat hun oma’s moeder eerder getrouwd was geweest, in 1908, en uit dat huwelijk werden vier kinderen geboren. „Haar echtgenoot overleed in 1914, waarschijnlijk aan een hersenbloeding.” Ze bleef achter zonder inkomen, met drie kleine kinderen – een was al overleden – en het was oorlog. Uit afschriften van het bevolkingsregister bleek dat haar kinderen terechtkwamen in kindertehuizen. En zij? „De lijst van haar adressen uit die tijd is oneindig. Ze leidde een zwervend bestaan.” Haar naam wordt vermeld in politierapporten, ze is opgepakt wegens diefstal. Een half jaar na de dood van haar echtgenoot is ze zwanger. Françoise: „Wij denken dat ze zich misschien heeft geprostitueerd. Of ze is verkracht.” In april 1915 bevalt ze in de kraamkliniek van een dochter. Markéta, hun oma.

Oma was kindermeisje geweest, dat wisten ze wel. „Ze ging op haar vijftiende naar een internaat waar ze werd opgeleid tot huishoudster.” De Tsjechische kinderen op wie ze ooit gepast had, zijn nog wel eens bij haar op bezoek geweest in Nederland. Lotta en Viktor Fuchs. Met veel moeite traceerden de nichten Lotta. Ze woont nu in Israël, is 89 en heet Miryam. „Ze kende oma als Gretl.” Een afkorting van Markéta, of Margarete in het Duits, destijds de voertaal in Tsjechië. „Ze bleef maar zeggen hoe lief ze haar vroeger vond.” Zij kon hun vertellen dat de familie Fuchs na de Duitse invasie naar Palestina vertrok. Hun kindermeisje beschikte niet over de vereiste papieren en kon niet mee. „Zij hebben ervoor gezorgd dat ze kon gaan werken bij een bevriend gezin in Nederland.” Dat verklaart haar ‘vlucht’ uit Tsjechië in 1939. Hun oma is dan bijna 24 jaar.

Al beschik je over nog zoveel documenten en bewijzen, er blijven altijd onopgehelderde gebeurtenissen. Misschien is dat wel de charme van familieonderzoek – er blijft genoeg te gissen en in te vullen. Feit is dat de oorlog Markéta achterna reisde naar Nederland. De joodse familie bij wie ze werkte, moest onderduiken. Zónder haar. Op haar persoonskaart staan allerlei adressen, in Gouda, Den Haag, Huis ter Heide. „Ze belandde in een soort vluchtelingenkamp, ze moest zich voortdurend melden.”

Verstoorde bruiloft

Feit is ook dat oma in Nederland kennis kreeg aan opa, maar hoe en waar precies weet niemand. Hun grootvader is inmiddels ook overleden. Over hun prille relatie gaat het in een knipsel uit NRC, gedateerd 23 september 1940. ‘Verstoorde bruiloft’, luidt de kop. En dan: „Hij en zij zouden gisteren in een provinciestad in het huwelijk treden. Maar zij was vreemdelinge.” Oma, zegt Françoise, werd vlak voor haar bruiloft opgepakt en in vreemdelingenbewaring gezet. De correspondentie daarover tussen hun opa, de rijkspolitie en de vreemdelingendienst bevindt zich in een dossier in het Nationaal Archief. Ze hebben de brieven daar ter plekke, met potlood, mogen overschrijven. Het oordeel: vreemdelinge Markéte Ledererová mag toch in Nederland blijven, en het huwelijk is ook akkoord, als het maar wel snel wordt voltrokken: vóór dinsdagmiddag 12.00 uur. Ze zijn, zeggen de nichten in koor, die maandag al getrouwd. „Opa heeft zoveel moeite voor haar gedaan, hij was vast stapelverliefd op haar.”

Tussen Praag en opa, zegt Françoise, zijn er zoveel momenten geweest in oma’s leven dat het mis had kunnen gaan.” Dat wij hier zitten, is een wonder, vult haar nichtje aan. Wat blijft spoken, is de vraag waarom hun oma nooit heeft willen praten over haar verleden. „Zelfs opa wist niet alles, hoor.” Haar zwijgen zal een overlevingsstrategie zijn geweest, denken ze. Vreemdeling zijn, of joods, dat leverde in haar ogen alleen maar gedoe op. Over problemen of gevoelens sprak ze ook niet, zeggen ze. Ze was verschrikkelijk lief en zorgzaam, maar volstrekt rationeel. „Die houding heeft haar gered”, denken ze. Wat ze met terugwerkende kracht nog meer aan haar waarderen: haar blijmoedigheid en vermogen om gelukkig te zijn. „Het leven had haar echt iets aangedaan.” Maar: geen spoortje bitterheid.

Het verhaal over hun oma is af, zegt Françoise. Twijfels zijn weggenomen, vragen beantwoord en er zijn nieuwe, onbekende feiten aan het licht gekomen. Plus: er is een film. Wat haar betreft is het gegraaf in het verleden wel klaar. Jindra aarzelt. Ze zou nog wel willen weten hoe het de halfzus en halfbroer van oma is vergaan. Maar ze houdt zich in, zegt ze. Voor ze het weet, is ze weer drie jaar speurwerk verder. „Genealogie is enorm verslavend.”

In het kort

