Widmann en Storioni Trio graven diep in zichzelf en elkaar

In krap een week verklankten Mahler en Messiaen in Muziekgebouw aan ’t IJ het einde van de mens en de mensheid. Het Collectief liet vrijdag in Das Lied von der Erde de mens terugkeren naar zijn bron, zich verzoenen met de dood. Alleszeggend was de minutenlange stilte na de slotnoot. Dat laatste gold ook voor het Quatuor pour la fin du temps, het kwartet voor het einde der tijden, woensdag door klarinettist Jörg Widmann en het Storioni Trio.

De jonge dertiger Messiaen schreef dit aangrijpende werk in de strenge winter van 1940 als krijgsgevangene in een nazi-kamp in Polen. Honger en kou riepen waanbeelden op – ze herinnerden hem aan het laatste oordeel in het bijbelboek ‘Openbaringen’. De beelden inspireerden de religieuze componist die muziek zag als een weerklank van God.

In zijn kwartet lijkt Messiaen beurtelings over het eindige en het oneindige te ‘filosoferen’. Evenals Mahler zet hij hier de tijdelijke mens te midden van en tegenover de eeuwige natuur. Omstandigheden in het kamp dwongen Messiaen tot variërende bezettingen voor de acht delen. In het derde – de afgrond van de vogels – is het bijvoorbeeld enkel de klarinet. Widmann liet de eenzame klank door merg en been gaan.

De ontroerende en hemelse lofzangen op de eeuwigheid (cello-piano) en de onsterflijkheid (viool-piano) van Jezus werden afgewisseld met mokerslagen van de vleugel, gejaagde strijkers, een speels intermezzo en een razende dans, die deed denken aan de bijtende spot van Berlijnse cabaret uit de jaren dertig. De musici groeven diep in zichzelf en in elkaar, naar de onrust en de verstilling die ook deze tijd kenmerken. De Passacaglia van Widmann – ook componist – sloot daar naadloos bij aan: muziek die nergens harmonie vindt, een woelige rivier van tijd op zoek naar een bedding.

Gehoord: 16/9, Muziekgebouw aan 't IJ, Amsterdam.