Werkloosheid in augustus minder sterk gestegen tot 4,6 procent

De werkloosheid is tussen juli en augustus van 4,5 tot 4,6 procent gestegen. Daarmee waren er vorige maand 426.000 werklozen in Nederland, zo hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en uitkeringsinstantie UWV donderdag bekendgemaakt. De werkloosheid steeg minder fors dan eerder dit jaar. Tussen mei en juni nam de werkloosheid nog toe van 3,6 tot 4,3 procent.

De stijging van de afgelopen maand komt niet zozeer doordat mensen hun baan verloren, maar juist doordat meer mensen op zoek gingen naar een baan, stellen de instanties. Alleen 15 tot 75-jarigen die geen betaald werk hebben, maar daar wel actief naar zoeken worden als ‘werkloos’ geregistreerd. Mensen die hun baan eerder in het jaar verloren, maar pas in deze maanden begonnen te zoeken naar nieuw werk, werden nu pas tot de beroepsbevolking – alle werkenden en werklozen bij elkaar – gerekend.

De totale beroepsbevolking groeide tussen juni en augustus. Gemiddeld kwamen er per maand 32.000 werklozen en 18.000 werkenden bij. Momenteel zijn er weer ongeveer evenveel mensen op de arbeidsmarkt als in de eerste drie maanden van het jaar. In april was de totale beroepsbevolking nog afgenomen. Mensen die hun baan verloren, gingen bijvoorbeeld niet direct op zoek naar een nieuwe baan.

Het UWV verstrekte eind augustus 292.000 WW-uitkeringen, ruim 9.000 minder dan eind juni. Het aantal nieuwe uitkeringsaanvragen was tussen maart en juli van dit jaar „structureel hoger” dan in dezelfde maanden van 2019. In maart meldde het UWV nog een stijging van 40 procent nieuwe uitkeringen, in april verdubbelde dit cijfer ten opzichte van een maand eerder. In augustus is het aantal nieuwe aanvragen daarentegen bijna gelijk aan dat van een jaar eerder. Het totale aantal WW-uitkeringen dat in augustus werd uitgegeven is nog wel „fors hoger” dan in het begin van het jaar.