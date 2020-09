Voormalig model beschuldigt Trump van ongewenste intimiteiten

Opnieuw heeft een vrouw de Amerikaanse president Donald Trump beschuldigd van ongewenst seksueel gedrag. Voormalig fotomodel Amy Dorris zegt dat het incident gebeurde tijdens de US Open in 1997, zo schrijft The Guardian donderdag.

Volgens Dorris, die indertijd 24 was, probeerde Trump zijn tong in haar mond te steken buiten een toilet van een vipruimte op het tennistoernooi en betastte hij haar over haar hele lichaam. Toen ze hem van zich af probeerde te duwen, zou de zakenmagnaat haar hebben vastgehouden in een greep waaruit zij niet kon ontsnappen.

Therapeut

De intimiteiten gebeurden tegen haar zin in en Dorris zegt zich „walgelijk” te voelen. Zij liet The Guardian foto’s en een ticket zien die bewezen dat ze op het sportevenement was. Ook hebben vrienden van haar de wanpraktijken bevestigd, evenals een therapeut die ze nadien in de arm nam.

Dorris zegt te hebben overwogen haar verhaal te doen in 2016, toen meerdere vrouwen naar voren traden met beschuldigingen van aanranding en seksuele intimidatie. Ze deed dat toen niet uit angst dat haar familie schade zou ondervinden. Nu haar tweelingdochters dertien jaar oud zijn, wil ze hun laten zien dat je geen gedrag moet accepteren waar je niet mee instemt:

„Ik ben liever een rolmodel. Ik wil hun laten zien dat ik niet stil bleef, dat ik opstond tegen iemand die iets onacceptabels deed”.

Trump laat via zijn advocaten weten de beschuldigingen van Dorris te ontkennen. Hij was ten tijde van het incident getrouwd met zijn tweede echtgenote, Marla Maples.

