VN: Maduro verantwoordelijk voor misdaden tegen menselijkheid

De Venezolaanse president Nicolás Maduro is persoonlijk verantwoordelijk voor misdaden tegen de menselijkheid. Dat stelt een onderzoekscommissie van de VN-mensenrechtenraad die was aangesteld om misstanden in het Zuid-Amerikaanse land te onderzoeken.

Oppositieleider Juan Guaidó heeft donderdag in een reactie het leger opgeroepen zich tegen de president te keren en „niet medeplichtig” te zijn aan de schendingen.

In een woensdag gepubliceerd rapport schetsen onderzoekers een bewind dat systematisch geweld inzet tegen de eigen bevolking. Zij baseren zich op 223 zaken: geweldpleging tegen demonstranten (waarbij 36 betogers overleden), verdwijningen en moorden. Ruim tweeduizend andere zaken bevestigen dat patroon. Het regime van Maduro, die sinds 2013 aan de macht is in het land, zou zich sinds 2014 schuldig maken aan willekeurige moorden en de inzet van martelmethoden goedkeuren.

Ruim veertig functionarissen zijn volgens de Verenigde Naties mogelijk direct betrokken geweest bij de misdaden. Onder hen zijn behalve de president ook de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie. De hooggeplaatste politici „gaven bevelen, coördineerden activiteiten en leverden de middelen en het beleid op grond waarvan de misdaden werden gepleegd”, schrijven de onderzoekers. Zij denken dat Maduro daarvoor buiten de bestaande bevelsstructuur om opereerde, waarbij ook de baas van de geheime dienst, de Sebin, betrokken was.

Jonge mannen slachtoffer

In het rapport zijn ook bewijzen opgenomen tegen verschillende ordetroepen, die met excessief geweld optreden tegen demonstranten. Vorig jaar stelden de VN vast dat de regering jonge mannen, veelal betrokken bij aanhoudende en grootschalige protesten tegen Maduro’s regering, standrechtelijk liet executeren. Ook in de zaken die nu zijn onderzocht, waren de meeste slachtoffers jonge mannen. De moorden „lijken deel uit te maken van een beleid om ongewenste leden van de samenleving te elimineren onder het mom van misdaadbestrijding”.

De Venezolaanse regering wijst de conclusies uit het nieuwe rapport van de hand. Maduro wordt nog altijd gesteund door het leger, een belangrijke machtsfactor in het land, die zich bij eerdere pogingen van Guaidó om aan de macht te komen niet achter hem heeft willen scharen. De auteurs van de VN-mensenrechtenraad hopen dat hun onderzoek leidt tot een zaak bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag.