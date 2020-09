Van Vleuten en Vos betrokken bij valpartij vlak voor finish Giro Rosa

Wielrenner Annemiek van Vleuten, die de roze leiderstrui droeg, is donderdag enkele kilometers voor de finish van de zevende etappe van de Giro Rosa onderuitgegaan. Ook Marianne Vos, die woensdag nog de vijfde etappe won, was betrokken bij de valpartij in de kopgroep. Gevreesd wordt dat in ieder geval Van Vleuten een botbreuk opliep.

Van Vleuten kwam met een hand aan het stuur de finish over. Volgens de NOS zei ze vervolgens dat ze haar linkerpols heeft gebroken. Vos zegt tegen de NOS dat haar verwondingen wel mee lijken te vallen. „Ik heb wel wat schaafwonden”, zegt ze. „Maar volgens mij heb ik geluk gehad.”

De rit werd gewonnen door de Belgische Lotte Kopecky. Ze klopte Elizabeth Deignan en Katarzyna Niewiadoma in de sprint.

Van Vleuten had al drie etappes gewonnen en was klassementsleider. Ze zou volgende week de wegwedstrijd rijden bij het WK wielrennen. Vorig jaar werd ze wereldkampioen. Het is niet bekend of ze kan starten.