Tour de France stuurt ploegleider Jumbo-Visma weg vanwege belediging

Sportief directeur Merijn Zeeman van wielerteam Jumbo-Visma is donderdag bij de Tour de France weggestuurd vanwege belediging. Dat meldt persbureau Reuters.

Aanleiding was een incident aan het einde van de zeventiende etappe, waarbij Zeeman tekeerging tegenover een lid van internationale wielerorganisatie UCI. De 41-jarige Zeeman is door de organisatie beschuldigd van intimidatie, schelden en ongepast gedrag. Naast de uitsluiting is hem een boete opgelegd van 2.000 Zwitserse Frank (omgerekend 1.850 euro).

Organisatie UCI controleert steekproefsgewijs fietsen na de wieleretappes om te zien of er niet is valsgespeeld. Bij zo’n controle ontstond de ruzie. Jumbo-Visma heeft nog niet gereageerd op de straf die is opgelegd.

Gele trui

Klassementsleider Primoz Roglic van Jumbo-Visma kwam in de achttiende etappe donderdag als vierde over de streep. Hij behield daarmee de gele trui, waar hij al bijna anderhalve week in rijdt.

Met nog drie etappes te gaan in deze 107de editie van de Tour, zou hij mogelijk kunnen winnen.

