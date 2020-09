‘Toen ik mijn boek schreef was ik me niet bewust van risico’s’

Grote kans dat hij niet is genoemd tijdens de geschiedenisles. Maar in Het jaar 1000, het veelgeprezen boek van de Amerikaanse historica Valerie Hansen dat onlangs in het Nederlands verscheen, komt hij verschillende keren voorbij. Prins Vladimir is een prachtig voorbeeld van het verhaal dat ze wil vertellen, zegt de Yale-professor via Skype.

Prins Vladimir van Kiev was rond het jaar 1000 heerser in het huidige Oekraïne, en hij wilde zijn koninkrijk versterken. Hoe deed je dat in die dagen? ‘Een van de snelste manieren om als gemeenschap hogerop te komen was je bekeren tot het geloof van een meer ontwikkelde samenleving, een beslissing die niet altijd voortvloeide uit religieuze overtuiging’, schrijft Hansen. Na zijn bekering kon de vorst allianties vormen met machtige buren die dezelfde religie aanhingen.

Vladimir stuurde gezanten op pad om te spioneren bij andere heersers. Daarna woog hij de voors en tegens tegen elkaar af. Het jodendom verwierp hij omdat de Joden Jeruzalem hadden verloren – dat leek hem geen aanbeveling. De islam zag hij niet zitten vanwege het bijbehorende alcoholverbod. En ook het rooms-katholicisme wees hij af, om onduidelijke redenen. Vladimir koos voor het oosters-orthodoxe geloof. Vanwege de Hagia-Sophia-kathedraal in Constantinopel. ‘Een wonder van techniek [...], in die tijd net zo indrukwekkend als de modernste wolkenkrabbers nu.’

Chocola maken

Wat gebeurde er veel rond het jaar duizend! Dat is onherroepelijk één van de gedachten die bij je opkomen als je het boek van Hansen leest. Leif Eriksson zette als eerste Viking voet op Amerikaanse bodem. De Karachaniden, „een tamelijk obscuur volk”, breidden hun macht uit van Centraal-Azië naar het oosten van China – nadat ook zij zich hadden bekeerd, tot de islam. Inwoners van Caïro gingen over tot geweld tegen ‘expat-handelaars’ uit het Italiaanse Amalfi. De plaatselijke bevolking stoorde zich aan de rijkdom van de expats. Ze geloofde ‘dat de buitenstaanders profiteerden over hun ruggen heen.’

Het boek van Hansen is een vlot geschreven opsomming van grote en kleine gebeurtenissen. Zo schrijft ze ook over chocola. Het maken daarvan was een complex proces. Aangenomen werd altijd dat alleen mensen op het Yucatán-schiereiland in die tijd wisten hoe dat moest. Totdat recent met nieuwe technieken kon worden vastgesteld dat er theobromine, een kenmerkend bestanddeel van chocolade, zat aan potscherven in New Mexico, ruim 3.600 kilometer verderop.

Wat hebben al die zaken met elkaar te maken? Hansen ziet drie belangrijke ontwikkelingen rond het jaar 1000. Eén: bestaande handelsroutes worden aan elkaar geknoopt, waardoor mensen en producten grotere afstanden afleggen. Twee: heersers gaan op zoek naar nieuw territorium – dat is bijvoorbeeld de reden dat de Noorman Leif Eriksson naar Amerika gaat: zijn vader heeft zijn eigen territorium in Groenland, dat wil hij ook. Drie: er ontstaan blokken van wat we later de wereldreligies gaan noemen. En soms gaan politieke ambities samen met religieuze motieven, zoals in het geval van Prins Vladimir. Het jaar 1000 is het jaar waarin de globalisering begon.

Bij globalisering denken veel mensen aan het feit dat je in Londen op een vliegtuig kunt stappen om uit te stappen in Beijing. Van reizen over dergelijke afstanden was toen nog geen sprake.

„Ja, dat is een definitie van globalisering. Maar je hebt ook de opvatting dat globalisering bestaat uit twee fasen. Eén begint rond 1500, de andere in de jaren zeventig of tachtig van de vorige eeuw. Die laatste fase is anders, geef ik toe, en het is wat de meesten van ons globalisering noemen: de compressie van ruimte en tijd. Maar die eerste fase is heel belangrijk. Je kunt de tweede fase niet hebben zonder de eerste. En ik denk dat die niet begint rond 1500. Degenen die dat denken lezen vooral Europese geschiedenis. Die kijken niet naar wat er buiten Europa gebeurt rond het jaar 1000.”

Een kenmerk van globalisering is toch ook dat het iedereen raakt. Laten we een boer in Zuid-Frankrijk nemen, hoe wordt die geraakt door wat u de eerste fase van globalisering noemt?

„Die boer zou nét iemand kunnen zijn die niet wordt geraakt. Op mensen die hun huis niet verlaten, zoals die boer, heeft het een grote impact wanneer hun heerser een nieuwe religie kiest. Maar de Fransen zijn al christelijk. Ze worden bekeerd aan het einde van het Romeinse rijk, rond 500, 600. Maar andere delen van Europa – Scandinavië, Oost-Europa – worden bekeerd tot het christendom rond 1000. En er zijn grote delen van de wereld die zich bekeren tot de islam. Of het boeddhisme of hindoeïsme. Dat is, denk ik, wat de grootste impact heeft op gewone mensen in het jaar 1000.

Valerie Hansen: Het jaar 1000. De ontdekking van de wereld. (The Year 1000). Vert. Inge Pieters. Thomas Rap, 364 blz. € 24,99 Het jaar 1000. De ontdekking van de wereld. (The Year 1000). Vert. Inge Pieters. Thomas Rap, 364 blz. € 24,99

„In China heeft handel ook een groot effect. Vooral aan de kust, maar ook verder in het land kunnen mensen naar een markt gaan en dingen zien die van grote afstand komen.”

China exporteert van alles – hoge kwaliteit keramiek, textiel, metalen artikelen – en heeft volop handelsrelaties. Europa daarentegen heeft niet zo veel te bieden naast bont en slaven. Wat doet China verkeerd en Europa goed waardoor die rollen uiteindelijk worden omgedraaid?

„Dat is een enorme vraag voor historici! Ik denk dat de Chinezen nog lang zo hadden kunnen doorgaan en dat hun economie zich dan langzaam verder zou hebben ontwikkeld. Het is niet zozeer dat zij iets verkeerd doen. Maar in Europa gebeurt iets wat in China niet gebeurt: een combinatie van factoren leidt tot de industriële revolutie. De kolonies in Amerika zijn een factor, daardoor is er ruimte. Maar wat het precies is? Het is een soort wonder.”

Nog zo’n fascinerend feit: u schrijft dat Chinese productietechnieken voor papier op grote schaal in Bagdad werden gebruikt. Dat leer je in Europa ook niet op school.

„Er zijn twee benaderingen van de geschiedenis. De ene is eurocentrisch, de andere kijkt naar de hele wereld. In Europa worden de lesboeken doorgaans geschreven door Europeanen, en dan mag er één Chinees bij voor de Chinese geschiedenis. Op veel Europese universiteiten is geschiedenis nog steeds het bestuderen van Europése geschiedenis. De Chinese historici die ik er ken werken niet aan geschiedenisfaculteiten, maar aan faculteiten sinologie. In de VS heb je een grote world history movement.

„Maar over papier is geen controverse. We wéten dat het werd uitgevonden in China en dat het zich door de islamitische wereld bewoog naar Europa. Het enige debat gaat over de vraag of dat ietsje eerder of later was. De één zegt: het is dan al in Tadzjikistan, en de ander zegt: nee, nee, dat duurt nog vijftig jaar.”

U schrijft over protesten tegen immigranten in Guangzhou, Constantinopel en Caïro. In Constantinopel richt de woede zich bijvoorbeeld op Venetiaanse handelaren. Uiteindelijk mondt dit uit in de Slachting der Latijnen in 1182. Een interessant gegeven, maar wat zegt het?

„Het is de eerste keer dat dit gebeurt. Nou vooruit, er kwamen ook mensen naar het Romeinse Rijk. Maar dit is de eerste keer dat het op verschillende plaatsen in de wereld gebeurt. In Constantinopel denken ze gewoon: we hebben die Italianen nodig, want ze zorgen voor handel. Dus geven we ze concessies. We stellen ze vrij van handelsbelasting.

„Degenen die die concessies geven reageren op een acute situatie, ze denken niet aan de gevolgen op lange termijn: wie er moet verhuizen, wie zijn baan verliest door die buitenlandse handelaren.

„Als de mensen die de regels opstelden van de Wereldhandelsorganisatie WTO meer hadden kunnen denken aan wie er geraakt zouden worden, wie hun baan zouden verliezen, dan zouden ze misschien minder haastig te werk zijn gegaan. Als je eenmaal concessies hebt gedaan dan is het heel moeilijk om die weer af te nemen. Dus de les is: wees voorzichtiger, doe minder concessies, geef vanaf het begin minder rechten.”

Ik denk dat het eigen is aan de mens om meer dingen te willen. Meer geld

De globalisering die u beschrijft is nogal een kapitalistisch proces. Had het ook anders gekund?

„Nou, het is een mix van politiek, religie en economie. Maar ja, ik denk dat het eigen is aan de mens om meer dingen te willen. Meer geld. Ik denk niet dat mensen wakker worden en denken: vandaag wil ik precies hetzelfde als wat ik gisteren had. Dat klinkt nogal Amerikaans hè?”

Zijn er nog lessen te leren uit de globalisering die u beschrijft?

„In de wereld waarover ik het heb, was de globalisering beperkt. De Chinezen konden de beste keramiek maken in de wereld. Maar ze hadden niet de capaciteit om zoveel keramiek naar Bagdad of naar Oost-Afrika te verschepen dat lokale producenten weggeblazen werden. Chinese keramiek werd daar geïmporteerd, maar lokale producenten werkten door. Dat is het risico van globalisering in onze wereld vandaag. Amerika heeft vrijwel geen productie van antibiotica meer, want die importeren we uit China. Niemand in Amerika maakt mondmaskers, omdat ze voor minder dan drie cent in China gemaakt kunnen worden. Als mensen zich een geglobaliseerde wereld voorstellen denken ze: waar iets het goedkoopst geproduceerd kan worden, dáár moet het gemaakt worden. Maar dan kijk je op een dag om je heen en zie je: we hebben geen mondmaskers meer. Toen ik het boek schreef dacht ik niet aan Covid en was ik me niet bewust van de risico’s van verandering. Want er zitten wél risico’s aan globalisering, en we moeten proberen die te controleren. Dat is waar ik een jaar geleden niet over dacht en nu wel.”

Valerie Hansen (1958) is hoogleraar aan de prestigieuze universiteit Yale in New Haven, Connecticut. Ze is gespecialiseerd in Chinese en wereldgeschiedenis. Hansen publiceerde onder meer een geschiedenis van pre-modern China (The Open Empire) en een veelgeprezen boek over de Zijderoute (The Silk Road).

