Vergunning ‘containerhotel’ toont gat in hotelstop Amsterdam

Honderdzeventig kleine kamertjes en geen ramen. Wie het ontwerp voor een nieuw hotel in Amsterdam-Noord bekijkt, denkt eerder aan een legbatterij voor kippen dan aan een gebouw waar toeristen overnachten. Of, zoals buurtbewoner Frank Alsema het noemt, „een slavengalei”.

Toch heeft stadsdeel Noord afgelopen augustus een vergunning afgegeven aan vastgoedontwikkelaar De Berg Real Estate voor dit hotel, te bouwen in een loods waar nu een winkel voor zwaar gereedschap gevestigd is. Buurtbewoners zijn onaangenaam verrast: er geldt sinds enige jaren toch een ‘hotelstop’ in Amsterdam? Ook raadslid Dennis Boutkan (PvdA) vindt het „heel vervelend” dat er toch weer hotelbedden vergund zijn. Hij gaat raadsvragen stellen over het ‘containerhotel’. „Dit gaat in tegen het beleid van het college.”

Of het hotel er in deze vorm ook gaat komen, is nog maar de vraag – nog even afgezien van de diepe malaise in de Amsterdamse hotelbranche door de coronacrisis. Maar de vergunning laat zien hoe makkelijk het is voor handige ontwikkelaars om de hotelstop te omzeilen.

Circulaire stadswijk

Het ‘containerhotel’ zou moeten verrijzen in Buiksloterham. Deze wijk, gelegen aan het IJ naast het NDSM-terrein, is het paradepaardje van Amsterdam-Noord. Er wordt hier hard gebouwd aan een „circulaire stadswijk”, met kantoren en meer dan 8.000 woningen. Geen plek voor rolkoffers en sufgeblowde toeristen, vindt de gemeente. Daarom worden hier, net als in het overgrote deel van Amsterdam, sinds 2017 geen vergunningen meer verstrekt voor nieuwe hotels.

Alleen: in de Amsterdamse hotelstop zitten meerdere gaten. Zo is er een lijst met hotelinitiatieven die vergund zijn vóór 1 januari 2017. Deze ‘pijplijn’, zoals de lijst op het stadhuis heet, zit nog aardig vol. Het gevolg is dat er in Amsterdam ieder jaar nog honderden hotelkamers bij komen. Zeker in Amsterdam-Noord, waar de komende jaren zo’n 1.600 hotelbedden opgeleverd worden.

Maar er geldt nog een andere, minder bekende uitzondering op de hotelstop: kavels waarop je volgens de bestaande regels sowieso een hotel mag bouwen. Dit is het geval in Buiksloterham: omdat het bestemmingsplan uit 2011 de bouw van hotels nog steeds toestaat, kon het stadsdeel de vergunning aan ontwikkelaar De Berg simpelweg niet weigeren. „Het ligt nu eenmaal juridisch vast”, zegt een woordvoerder van stadsdeel Noord. „Daar kan het dagelijks bestuur niets aan veranderen.”

Dit soort ‘bedrijfsongevallen’ kunnen overal in de stad opduiken – en totaal onverwachts. De gemeente Amsterdam weet namelijk niet welke bestemmingsplannen precies een hotelfunctie hebben en welke niet, zo bleek enkele jaren geleden op vragen van PvdA-raadslid Boutkan. Hij spreekt van „een doos van Pandora”. In de zomer werden bewoners van het luxueuze Pontsteiger-gebouw aan de andere kant van het IJ nog overvallen door de komst van een ‘capsulehotel’. Boutkan: „Dat is dus precies wat je niet wil: een ondernemer die er toch een hotel probeert tussen te wringen, op een oneigenlijke manier.”

‘In gesprek met de gemeente’

Directeur Geert van den Berg van De Berg Real Estate zegt dat het ontwerp zonder ramen „waarschijnlijk geen doorgang” zal vinden. Hij wil op de plek van de loods eigenlijk iets anders bouwen, maar dat staat het huidige bestemmingsplan niet toe. Van den Berg is daarom „in gesprek met de gemeente” over nieuwbouw die aansluit bij het herijkte bestemmingsplan voor Buiksloterham, dat komende week besproken wordt in de Amsterdamse gemeenteraad.

Het zou gaan om een pand met „maximaal vijftig hotelkamers, in combinatie met andere functies”, zegt Van den Berg. De verleende vergunning is volgens de ontwikkelaar „meer een soort fall back-scenario” voor „de zekerheidsstelling van rechten”, omdat het nieuwe bestemmingsplan geen hotels meer toestaat. Deze donderdagavond is er een bijeenkomst met buurtbewoners, „met als doel hen te betrekken in de plannen”.

Maar die buurtbewoners zijn er niet gerust op. „De ontwikkelaar doet dit om zijn onderhandelingspositie te versterken”, zegt Frank Alsema, die als zelfbouwer van het eerste uur kwartiermaker was in Buiksloterham. „Hij foezelt nog even snel iets onder het oude bestemmingsplan, en daarna zegt hij tegen de gemeente: ik wil onder het herijkte plan tóch een hotel neerzetten, of een woontoren. En anders bouw ik gewoon die 170 hotelkamers zonder ramen.”

De gemeente bevestigt in gesprek te zijn met Van den Berg. „Er wordt aangemoedigd om geen hotel te bouwen”, aldus een woordvoerder van stadsdeel Noord. Maar: „Het is nu nog te vroeg om te zeggen dat er geen hotel komt.”