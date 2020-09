Schilder multinational niet af als bedreiging

Als eerste prominente politicus nam Sigrid Kaag (D66) twee weken geleden stelling tegen „de obsessie waarmee multinationals in dit tijdsgewricht bijna als een bedreiging worden afgeschilderd”. Zij toonde daarmee niet alleen moed maar ook kennis van zaken. Want wat blijkt uit gepubliceerd onderzoek: vrijwel alle Nederlandse AEX-bedrijven betalen netjes winstbelasting. Het initiatiefvoorstel van Groenlinks, de ‘verhuisbelasting multinationals’, kan dan ook beter worden geschrapt.

U leest het goed: vrijwel alle Nederlandse AEX-bedrijven betalen netjes winstbelasting. We zijn doorgeschoten met het op spookbeelden en sentiment gebaseerde bashen van multinationals voor vermeend fiscaal wangedrag. Het is de hoogste tijd – en in ons eigen belang – de multinational te herwaarderen op basis van feiten, cijfers en relevantie.

Martijn van Winkelhof is fiscalist en bedrijfskundige en werkte voorheen bij het ministerie van Financiën. Hans van den Hurk is hoogleraar Internationaal Belastingrecht in Maastricht.

Dit najaar worden door alle politieke partijen de verkiezingsprogramma’s gepubliceerd en stemt het parlement over de ‘verhuisbelasting’ voor multinationals. Dit alles geschiedt op basis van ratio, idealen én (veel) electorale sentimenten en emoties en is tezamen cruciaal voor het Nederlandse vestigingsklimaat en werkgelegenheid.

Het bekritiseren van multinationals is vaak gebaseerd op het beeld dat zij geen winstbelasting zouden betalen. Maar niets blijkt minder waar. Shell, bijvoorbeeld, betaalt royaal belasting, ook in ontwikkelingslanden, en doet niet aan belastingparadijzen. Het bedrijf draagt 16 miljard euro belastingen en heffingen af over 36 miljard euro winst.

Sterker, uit de vorig najaar gepubliceerde analyse van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, gebaseerd op openbare jaarverslagen, blijkt dat vrijwel alle grote Nederlandse multinationals mondiaal gemiddeld 22,5 procent winstbelasting betalen. Dat is keurig het EU-gemiddelde en ongeveer gelijk aan het tarief van de winstbelasting in Nederland.

Nederlandse multinationals betalen wel degelijk veel winstbelasting, maar niet per se altijd in het land waar het hoofdkantoor is gevestigd. Dit omdat een internationaal hoofdkantoor vooral kosten maakt, maar weinig belastbare winst. Een andere oorzaak hiervan is de zogenoemde liquidatieverliesregeling. Deze regeling houdt in essentie in dat kosten van in het buitenland ‘mislukte’ investeringen in Nederland aftrekbaar zijn, voor zover ze dit in het betreffende buitenland niet zijn. Dat is logisch, anders zou immers sprake zijn van dubbele belasting.

Twee miljoen banen

Beleidsmakers en politici streven naar verbinding en inclusiviteit. Laat dat dan ook gelden voor de Nederlandse AEX-bedrijven. Zij zijn van groot belang voor ons allemaal. Een meer positieve bejegening van multinationals is belangrijk voor de miljoenen mensen in ons land die voor hun dagelijks brood afhankelijk zijn van werk bij deze bedrijven. En dat zijn er nogal wat. Uitgaande van CBS-cijfers genereren multinationals twee miljoen banen in Nederland.

Multinationals zorgen voor 40 procent van de banen en zijn goed voor twee derde van de omzet in het Nederlandse bedrijfsleven. Zij nemen meer dan 80 procent van de internationale handel voor hun rekening. Bovendien dragen deze ondernemingen in Nederland veel bij aan innovatie en technologische vooruitgang. Zij staan voor ruim 40 procent van de jaarlijkse investeringen in onderzoek en ontwikkeling, inclusief die in zorgtechnologie (Philips) en technieken voor energiebesparing en duurzame voedselvoorziening. Daarmee dragen zij substantieel bij aan welvaart en welzijn van de inwoners van Nederland.

Sommige critici verdraaien feiten en cijfers, of zijn onkundig, als zij met gezwollen retoriek wijzen op de door multinationals te betalen ‘winstbelasting’, waarmee de vennootschapsbelasting wordt bedoeld. Deze vennootschapsbelasting is budgettair relatief klein (20 à 25 miljard euro) en voor de rijksbegroting helemaal niet zo belangrijk.

Multinationals dragen daarentegen feitelijk substantieel bij aan omzetbelasting, loon- en inkomstenbelasting en accijnzen. Deze belastingen zijn budgettair tien keer zo groot (250 miljard euro) en dus veel belangrijker voor de publieke sector. Shell bijvoorbeeld, betaalt wereldwijd jaarlijks zo’n kleine 50 miljard euro van deze belastingen, waarvan 4,5 miljard in Nederland. Het is wel zo eerlijk om deze feiten in de kritiek te betrekken.

Lees ook: Rutte onder vuur om belastingvoordeel bedrijven

Mevrouw Kaag heeft groot gelijk. De obsessie waarmee multinationals in dit tijdsgewricht bijna als een bedreiging worden afgeschilderd is unfair en heel schadelijk. De in de begroting gepresenteerde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) is direct omstreden. Het voorstel is nog niet uitgewerkt, laat staan dat er een vermoeden van effectiviteit bestaat.

Belangrijker is de grondhouding en waardering van multinationals, groot en klein. Het is de hoogste tijd de multinationals te herwaarderen op basis van feiten. Zij betalen veel belasting en zijn direct en indirect te belangrijk voor welstand en welzijn van de Nederlanders. Het initiatiefvoorstel van Groenlinks, de verhuisbelasting multinationals, kan dan ook beter worden geschrapt.