Rutte vraagt om ‘enige mildheid’

Geert Wilders stelt dat dit debat niet alleen over corona gaat. „Het zijn de Algemene Politieke Beschouwingen, ik zou het weleens willen hebben over tien jaar Rutte. U heeft er een puinhoop van gemaakt.” Rutte herinnert de PVV-leider eraan dat hij ook gedoogsteun verleende aan het eerste kabinet-Rutte. „Toen stond Nederland er niet zo goed voor”, stelt Rutte. „Ik ga niet zeggen dat alles perfect is, ik ga niet wijzen op de historisch lage werkloosheidcijfers of op de hoge economische groei. Er zijn ook dingen niet gelukt. Maar enige mildheid zou op zijn plaats zijn.”

Volgens Wilders is Nederland er juist op achteruitgegaan. „U vraagt om mildheid, u vroeg bij Grapperhaus [die onlangs op zijn bruiloft de coronaregels schond, red.] ook om mildheid en genade. Maar ik ben helemaal niet mild.” Waar Wilders stelt dat Nederland een corrupt land is geworden met een „minister-president van misleiding”, stelt Rutte daar tegenover dat Nederland een „mooi land met een prachtige democratie” is.

Premier Mark Rutte onderweg naar de Tweede Kamer. Hij werd hierbij gehinderd door een demonstrant die aandacht vroeg voor de executie van de 27-jarige worstelaar Navid Afkari in Iran. Foto David van Dam

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Rutte antwoordt op dag 2 van Algemene Politieke Beschouwingen