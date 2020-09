Rutte: uitkijken voor zombiebanen

Het debat is hervat. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) zit nu even niet naast Mark Rutte. De premier kondigde al aan dat sommige bewindspersonen af en toe niet bij het debat aanwezig zullen zijn om nieuwe coronamaatregelen met veiligheidsregio’s af te stemmen.

Rutte en PvdA-leider Lodewijk Asscher debatteren over het noodpakket voor ondernemers en hoe daarin garanties opgenomen kunnen worden dat mensen aan het werk blijven. De ontslagboete is uit het nieuwe pakket gehaald. Asscher vreest dat dat een signaal is voor werknemers om te gaan reorganiseren. Rutte stelt daartegenover dat hij wil voorkomen dat er „zombiebanen” ontstaan en werknemers eindeloos in dienst blijven zonder dat ze iets kunnen doen door de coronamaatregelen. Hij zegt wel een „inspanningsverplichting” te voelen om te voorkomen dat mensen afhankelijk worden van een uitkering.

Foto David van Dam.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Rutte antwoordt op dag 2 van Algemene Politieke Beschouwingen