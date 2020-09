Rutte: ik ben een a-typische VVD’er

Er zijn een veertigtal moties ingediend. Rutte doorloopt ze rond tien uur ‘s avonds in snel tempo. Esther Ouwehand (PvdD) vraagt de premier tot slot nog hoe hij denkt over de in haar ogen op hol geslagen consumptiemaatschappij en of hij daar op zou willen reflecteren.

„Ik ben een atypische VVD’er want ik heb niks met spullen”, begint Rutte. „Er is niets wat ik niet bezit wat ik wil bezitten.”

Maar, benadrukt hij ook, het is aan iedereen „om dat zelf te bepalen”. En economische groei is in zijn ogen geen vloek, maar noodzaak. „Je hebt groei ook nodig om te kunnen vergroenen.”

Foto David van Dam.

