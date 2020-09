Rutte: financiën niet heel snel weer op orde

SGP-leider Kees van der Staaij begrijpt de noodzaak van extra uitgaven op dit moment. Maar hij wil toch ook weten van Rutte wanneer Nederland kan terugkeren ,,naar het oude financiële normaal”. Rutte: ,,Dat zal niet volgend jaar zijn en misschien ook niet het jaar daarop.”

De premier spreekt van ,,geluk”. ,,Er waren hier ook in de Kamer in de afgelopen jaren veel andere partijen die zeiden: besteed nou wat meer. Wat ben ik blijf dat we dat niet gedaan hebben.” Want nu het tegenzit heeft Nederland ,,een appeltje voor de dorst”.

PVV-leider Geert Wilders verwijt Rutte dat dit appeltje nu „over de grens” verdwijnt, in de zakken van andere EU-landen. Hij doelt op het akkoord van Europese regeringsleiders eerder dit jaar, over een miljardenpakket om de economische schade van de coronacrisis te beperken.

Rutte verdedigt dit pakket. „Nederland heeft belang bij een sterke Europese Unie in een onzekere wereld, en daarom doen we dat”, zegt hij. „Maar we hebben we wel gezegd: we zijn bereid om jullie nog één keer te helpen, in ruil voor hervormingen. Dat is de deal.”

