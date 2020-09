Rutte: nieuwe coronamaatregelen in aantocht

Rutte begint rond halftien met het beantwoorden van de vragen die in de tweede termijn zijn gesteld. Maar op verzoek van de Tweede Kamer gaat hij eerst in op het jongste nieuws: dat er vrijdag in zes regio’s met een te hoge infectiedruk gerichte maatregelen voor de horeca gaan komen.

Rutte wil daar nog niet veel over zeggen. „Alle besluiten moeten nog worden genomen, we zijn in de laatste fase van die gesprekken.” Vrijdag houdt de premier hierover een persconferentie. Politiek redacteur Pim van den Dool blikt op die bijeenkomst vooruit in dit artikel:

In de desbetreffende regio’s in de Randstad mogen horecagelegenheden na 00.00 uur ’s avonds geen gasten meer binnenlaten en worden de sluitingstijden vervroegd naar 1.00 uur. Dan gaan de lichten ook aan. Voor studenten, onder wie veel besmettingen optreden, komen waarschijnlijk geen aparte nieuwe maatregelen.

De Kamerleden van Denk op de eigen fractiekamer, donderdagavond tijdens een pauze in de Algemene Beschouwingen. Foto David van Dam.

