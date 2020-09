Rapper Henkie T benadert zijn muziek als een zakenman

Op de muur van de muziekstudio van Henkie T, op een industrieterrein in Weesp, staat het logo van zijn platenlabel Quatro Vision. Daaronder een slogan: ‘We came from nothing’. In de keuken van het kantoor prikt een vriend één voor één de ballonnen door van het feest nadat Henkie T’s album Netwerk eind augustus op nummer 1 binnenkwam in de albumlijst.

„Daddy is een hustler, ik ben ook een hustler”, rapt Henkie T op het album. Zijn vader is ondernemer en investeert in vastgoed in Suriname. Van hem leerde hij „dat het belangrijk is in jezelf te investeren”, zegt Henkie T, terwijl hij bubbelthee drinkt in zijn kantoor, „zodat je op je oude dag wat over houdt.”

Na zijn succes als lid van rapduo SBMG bij platenlabel Top Notch besloot Henkie T zijn zaken als soloartiest independent aan te pakken – ondanks partijen die hem „een aantal tonnen” boden.

Als lid van SBMG heeft Henkie T goede ervaringen met Top Notch, benadrukt hij, het label dat hij met het succes van hiphop in Nederland als bedrijf snel zag groeien. Maar hij herinnert zich ook hoe hij na de explosieve groei aan de deur stond en personeelsleden die hij niet eerder had gezien, vroegen wie hij was. „‘Ik ben jullie artiest!’ Maar daarna dacht ik wel: het is tijd om te moven.”

Op zijn eigen label is hij zelf de prioriteit en kan hij sneller schakelen, legt Henkie uit. Hij wil als artiest niet ‘in een wachtrij’ belanden. „Ik ben vrij. Als ik vandaag een album wil uitbrengen, kan dat. Ik kan zo hard gaan als ik wil en niemand kan me tegenhouden.”

Snel handelen en alle focus op jezelf – het is de toekomst voor artiesten, denkt Henkie. Deze zomer kreeg Spotify-topman Daniel Ek kritiek na zijn opmerking dat het voor een artiest in het streamingtijdperk niet genoeg is „elke drie of vier jaar muziek op te nemen. De artiesten die het nu maken, realiseren zich dat ze een voortdurende band moeten creëren met hun fans.”

Henkie noemt dat een realistische visie. „Er komen elke vrijdag letterlijk twintig nieuwe singles uit. Je moet consistent zijn; je moet mee blijven doen, anders vergeten ze je. Je moet altijd bezig zijn, dat is de key. Dat is met alles zo.”

Timing en effect

Hij benadert zijn muziek als een zakenman en denkt na over timing en effect. Elke clip die hij uitbrengt, begint met een intro van de volgende single. Hij bewaart nummers, om ze uit te brengen onder ideale omstandigheden. Warme, ontspannen muziek voor in de zomer. „En straatbangers voor in de winter, wanneer je met je jas aan in de auto zit en naar je werk moet.” Een tyisch Henkie T-nummer heeft „een goed refrein. De verse moet amuseren. En ik ben niet de beste zanger, maar kan wel melodieën zingen en een beetje dancehall en Caribische invloeden verwerken.”

Rap is geïnspireerd door wat je ziet. Je represent je buurt als een verslaggever

Henkie T is opgegroeid in Kraaiennest in Amsterdam Zuidoost. Een buurt, zegt hij, „met rappers die in de media in een negatief daglicht stonden. Maar als young boys voelden wij dat ze voor óns praatten en opkwamen.” Hij pakt zijn telefoon om te laten zien hoe het er vroeger uitzag.

„Alles was paranoïde en onoverzichtelijk. Hier onder het viaduct liep ik met mijn voetbaltas langs junkies, naalden en mensen die gokten.”

Hij voetbalde als kleine jongen op een pleintje toen hij schoten hoorde en de lokaal bekende rapper Weezy zag doodbloeden. „Weezy was geliefd, hij kwam voor iedereen rappen met zijn Jamaicaanse accent. Er waren daar kinderen aan het fietsen en spelen. Dat zijn trauma’s, man.”

In het nummer ‘Roadrunner’ rapt Henkie T: „Mijn neefje wou niet horen en nu zit ie voor een paar kop/ kan ‘m niets verwijten, vroeger ging ik ook de straat op.” Hij kent de aantrekkingskracht van het snelle geld, en de wereld van straatgeweld. „Mensen klagen: hij rapt gangsterdingen op een beat. Maar rap is geïnspireerd door wat je ziet. Je represent je buurt als een verslaggever. Je homie is een dope boy. Iemand is gepopt.”

Hij volgt de drillrap-discussie van dichtbij – over groepen die elkaar op muziek bedreigen met geweld en soms ook de daad bij het woord voegen. Qlas en Blacka, van wie een vriend deze zomer door zo’n conflict werd doodgestoken in Scheveningen, vertellen op zijn album over de shanks – steekwapens - die ze dragen voor hun ‘enemies’.

„Natuurlijk heb ik met ze gepraat,” zegt Henkie T. „Ik zei: ‘My G’s, laat dit.’ Maar zij zijn jong en gretig en zitten er diep in. Ik ben nu volwassen, maar toen ik 17 was, reed ik ook met 80 km per uur rond op een gestolen Vespa. Negativiteit is overal – in entertainment, in het nieuws. Ik kan ze niet stoppen hun realiteit te representen. Het is hun artistieke vrijheid.”

