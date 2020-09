Opzwepende rockband Apneu vecht tegen de elementen

Rockbands worden hard gepakt door de pandemie. Het gebrek aan tournees, festivaloptredens, moshpits en een uitzinnig publiek in stampvolle clubs raakt ze in hun diepste wezen. Optredens voor een halfvolle zaal met het publiek op stoeltjes zijn niet hetzelfde, want de interactie laat te wensen over en de kans bestaat dat de muziek dood slaat in galm en luchtledigheid.

De Amsterdamse rockband Apneu is na tien jaar timmeren aan de weg toe aan een doorbraak. Ze zijn, om maar eens een cliché te gebruiken, on-Nederlands goed. Hun vierde album Silvester werd opgenomen in Stuttgart met sterproducer Ralv Milberg en de muziek van het viertal ontstijgt aan de overduidelijke americana-invloeden die ze omarmd hebben. Echo’s van R.E.M. en The Decemberists gaan verdienstelijk op in een eigen geluid met slim verweven gitaren en intense, poëtische zang van de ouderwets langharige Erik Schumacher.

De albumpresentatie in Paradiso werd een moeizame affaire, want Apneu moest vechten tegen de elementen. Openingsnummer ‘Chuck Beverly’ knalde er meteen lekker uit en nieuwe drumster Nora Uitterlinden voegde een subtiele swing toe aan het groepsgeluid. Het moment van de waarheid volgde bij het eerste beleefde applaus. Hoe hard de band ook werkte voor zo’n welwillend zitpubliek: de sfeer kwam eenvoudig niet van de grond.

Apneu stond niets anders te doen dan heldhaftig doorspelen, met toegevoegde sax bij ‘Porcelain’ en een opzwepend staccatoritme in ‘Stay Stupid’. Fraaie samenzang in ‘Siobhan’ bracht de oude R.E.M.-obsessie naar boven en de tempoversnelling van ‘Sugar Rush’ kwam met een punkachtig fanatisme. Na een korte en krachtige set klonk er zowaar een publieksreactie die langer dan een paar seconden aanhield, waarop de band schuchter terugkeerde voor een hoe dan ook verdiende toegift. Apneu heeft de kwaliteiten voor een verzengende rockshow. De omstandigheden zitten nog even tegen.

Rock Apneu. Gehoord 15/9 Paradiso, Amsterdam. Herhaling: 26/9 Vera, Groningen, 16/10 Patronaat, Haarlem. ●●●●●