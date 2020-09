Opnieuw storing bij telefoonlijn politie voor niet-spoedeisende zaken

Voor de tweede keer deze week waren verschillende telefoonnummers van de politie onbereikbaar vanwege een landelijke storing. Zowel het telefoonnummer voor niet-spoedeisende zaken, 0900-8844, als telefoonnummers die beginnen met 088 waren vanaf 11.30 uur zeker twee uur uit de lucht. Alarmnummer 112 was wel te bereiken. De storing lijkt inmiddels verholpen, zegt een woordvoerder.

De woordvoerder weet niet wat de storing heeft veroorzaakt. Woensdagochtend waren dezelfde lijnen een halfuur onbereikbaar vanwege een storing bij telecombedrijf KPN. Voor niet-spoedeisende zaken konden mensen terecht via sociale media. Daarnaast raadde de politie via Twitter aan om later terug te bellen.

In juni 2019 was noodnummer 112 enkele uren onbereikbaar vanwege een storing in het netwerk van KPN. In die uren overleden drie burgers, maar inspectiediensten konden niet vaststellen of dit zonder storing te voorkomen was geweest. Het ministerie van Justitie en Veiligheid was destijds niet goed voorbereid op een storing, bleek in juni dit jaar na onderzoek van inspectiediensten.