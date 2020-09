OPCW biedt technische hulp aan Duitsland bij Navalny-onderzoek

De OPCW, de organisatie die toezicht houdt op het verbod op chemische wapens, biedt technische bijstand aan Duitsland in het onderzoek naar de vermeende vergiftiging van Alexsej Navalny. Dat blijkt uit een verklaring van de OPCW op donderdagochtend. Berlijn had een verzoek daarvoor ingediend.

Een team van het zogeheten Technisch Secretariaat „heeft onafhankelijk biomedische monsters afgenomen bij de heer Navalny voor analyse in door de OPCW aangewezen laboratoria”, schrijft de organistie. In afwachting van een formeel hulpverzoek van de Duitse autoriteiten had de OPCW al voorbereidingen getroffen voor zo’n ondersteunend onderzoek.

De OPCW geldt als onafhankelijke partij in zaken waarbij staten vermoeden dat chemische wapens zijn gebruikt. De landen die bij het verdrag zijn aangesloten, moeten erop kunnnen vertrouwen dat de chemische analyses van OPCW-experts onpartijdig worden uitgevoerd. Het orgaan mag vaststellen of daadwerkelijk gebruik is gemaakt van een chemisch wapen, en om welk vergif het gaat.

Zenuwstof

Volgens de Duitse autoriteiten is Navalny eind augustus vergiftigd met een vorm van novitsjok. Ook laboratoria in Zweden en Frankrijk hebben eerder deze maand vastgesteld dat de Russische oppositieleider de zenuwstof heeft binnengekregen. De novitsjoks werden vorige jaar opgenomen op de ‘eerste lijst’ van verboden chemicaliën van de OPCW: stoffen die als wapen kunnen worden ingezet en daarbuiten weinig andere toepassingen hebben. OPCW-lidstaten, inclusief Rusland, stemden daarmee in nadat in 2018 de Russische oud-spion Sergej Skripal met eenzelfde zenuwstof werd vergiftigd in het Britse Salisbury. De novitsjoks werden in de jaren zeventig ontwikkeld in laboratoria van de Sovjet-Unie.

Navalny werd onwel tijdens een vlucht in Rusland. Onder internationale druk werd hij naar een ziekenhuis in Berlijn gebracht. Donderdag melden zijn getrouwen aan internationale persbureaus dat de novitsjok op een waterfles is aangetroffen, waaruit hij dronk in een hotel waar hij voor de vlucht verbleef. Eerder werd aangenomen dat hij werd vergiftigd via thee die hij op het vliegveld dronk.