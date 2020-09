Ook experts PGGM willen aanpassing pensioenakkoord

Werknemers en gepensioneerden kunnen ervan profiteren als het kabinet de pensioenplannen aanpast. Invoering van een variabele, schommelende pensioenpremie levert een beter pensioen op, zo schrijven deskundigen van de een na grootste pensioenuitvoerder van Nederland, PGGM, deze vrijdag op hun website.

Daarmee sluiten zij zich aan bij een voorstel dat de economen Coen Teulings, Arnoud Boot en Paul de Beer vorige week deden in NRC en economenblad ESB. Die drie hoogleraren zeiden dat plannen uit het pensioenakkoord tussen kabinet, werkgevers en vakbonden aangepast moeten worden.

In het nieuwe pensioenstelsel doen pensioenfondsen geen beloftes meer over de hoogte van de toekomstige uitkering. In plaats daarvan zien werknemers vooral hoeveel geld ze tot nu toe hebben opgebouwd. Hun premie blijft in principe stabiel. Alle mee- en tegenvallers op de beurs worden volledig verhaald op hun pensioen.

Premie beperkt terugval

Dat is niet ideaal, volgens de PGGM-specialisten. Zij stellen voor om beleggingsverliezen ook te compenseren door vanaf dat moment extra premie te betalen. Dat kan een flinke inkomensterugval bij pensionering voorkomen.

Ook bij grote beleggingswinsten is een stabiele premie onhandig, zegt PGGM-beleidsadviseur Niels Kortleve. De premie kan dan best even omlaag. Zo houden werknemers meer nettoloon over en bouwen ze geen overdreven hoog pensioen op. „Je kunt het geld dan beter consumeren dan oppotten.”

Een schommelende premie leidt uiteindelijk tot meer stabiliteit en zekerheid, volgens de PGGM-deskundigen. Daardoor is het ook mogelijk om wat risicovoller te beleggen, vooral in aandelen. En dat kan een welvaartswinst tot wel 5,7 procent opleveren, volgens hun berekeningen.

De pensioendeskundigen zien nog één groot nadeel: een volledig flexibele premie kan veel te sterk stijgen en dalen. Kortleve: „Dat loopt uiteen van een negatieve premie na grote beleggingswinst, waarbij je geld uit de pot mag halen om te consumeren. Tot premies dik boven de 50 procent van het inkomen.”

De premie zou deels flexibel moeten worden, binnen een bandbreedte, aldus de pensioendeskundigen

Daar zit niemand op te wachten, volgens de pensioendeskundigen. Daarom stellen ze voor om de premie slechts deels flexibel te maken, binnen een bandbreedte. Dan spreken de vakbonden en werkgevers bijvoorbeeld af dat hun premie niet langer vaststaat op 25 procent, maar gaat variëren tussen 20 en 30 procent.

Zo’n bandbreedte van 10 procentpunt kan alsnog leiden tot een welvaartswinst van 2 procent, schrijven de PGGM-medewerkers in hun blog.

Is het ook verstandig om zo sterk te rekenen op beursgroei, door meer in aandelen te gaan beleggen? „Wij hebben voorzichtige aannames gebruikt voor onze berekeningen”, zegt Kortleve. „Wij gaan uit van veel lagere rendementen en meer beweeglijkheid van beurskoersen dan Teulings, Boot en De Beer. Maar dan nog komen we uit op deze welvaartswinst.”

