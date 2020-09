De trauma’s waren zo immens, dat een heel scala aan onderwerpen en emoties binnen hun gezinnen werd gemeden

Toen de grootouders van de Guatemalteekse schrijver Eduardo Halfon (1971) eind jaren dertig in New York aankwamen om met hun gezin een nieuw leven op te bouwen, was hun achternaam nog twee keer zo lang. Een douanebeambte hakte er per ongeluk de helft vanaf. Dat de schrijver Halfon heet, is het resultaat van een slordigheidje.

Het is niet de enige keer dat de willekeur van namen centraal staat in Halfons verhalenbundel Duel. In ‘O getto, mijn lief’ voert de auteur componist en schrijver E.T.A. Hoffmann op, die eind achttiende eeuw als ambtenaar in Warschau werd aangesteld om achternamen te verzinnen voor Joodse Polen. Het roept bij Halfon de gedachte op dat ‘een naam, welke naam ook, zo transcendent is, en zo grillig, en zo verzonnen, en dat we allemaal, uiteindelijk, veranderen in ons eigen verzinsel.’

Net als Halfons vorige bundel, De Poolse bokser, schuurt Duel dicht tegen het autobiografische aan. De ik-verteller deelt zijn naam en biografie met de schrijver. Wat hij meemaakt – reizen die hij maakt, mensen die hij ontmoet – is gebaseerd op ervaringen van de schrijver. Toch staat Halfon erop zijn verhalen onder fictie te rangschikken.

Ze laten zich lezen als een ononderbroken zoektocht naar een antwoord op de vraag: waar kom ik vandaan? Deels gaat het dan (letterlijk) om geografische oorsprong. Halfons overgrootouders leefden in Europa en het Midden-Oosten, zijn grootouders belandden in de jaren dertig en veertig met hun gezinnen in de Joodse diaspora aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Zelf groeide Halfon in Guatemala op, waar hij als klein jochie op argwaan stuitte als hij beweerde Guatemalteek te zijn. Op zijn tiende verhuisde hij met zijn ouders naar Florida. Nooit, zegt hij in interviews, heeft hij zich werkelijk ergens thuis gevoeld.

Trauma’s

Zijn gevoel van ontheemdheid heeft ook een psychologische component. Zijn beide ouders groeiden op in een gezin dat werd gedomineerd door verdrongen rouw. De ouders van zijn vader verloren hun eerste zoontje op vijfjarige leeftijd. Zijn opa van moederskant overleefde als enige van zijn familie verschillende concentratiekampen, waaronder Auschwitz. De trauma’s waar Halfons grootouders mee leefden waren zo immens, dat een heel scala aan onderwerpen en emoties binnen hun gezinnen werd gemeden – iets wat uiteraard zijn weerslag had op de opvoeding en ontwikkeling van zijn ouders, en vervolgens op die van hemzelf. Het maakt de schrijver tot een typische vertegenwoordiger van derde generatie oorlogsslachtoffers. De summiere informatie die Halfon als kind over het leed van zijn grootouders meekreeg, is in zijn hoofd een eigen leven gaan leiden. Van veel details heeft hij geen idee of ze hem ooit verteld zijn, of dat hij ze heeft verzonnen. Al schrijvend probeert hij grip te krijgen op zijn familiegeschiedenis, om zo een eigen oorsprongsverhaal te reconstrueren.

Het lijken willekeurige anekdotes uit het leven van de schrijver, die hij in de verhalen behandelt. We lezen over zijn verblijf in Italië, waar hij geïnterviewd wordt over zijn laatste boek; over hoe hij met autopech vast komt te staan op de grens met Belize; over een uitje naar een badplaats; over zijn bezoek aan een huisconcert van een jazzpianiste in New York – maar waar hij ook is en wat hij ook meemaakt, zijn ervaringen voeren hem in gedachten linea recta naar de thema’s die hem bij de constructie van een eigen identiteit (want dat is het in feite) van pas komen. Ouders die een zoon verloren. Het geschreven woord als getuigschrift. Door het leven gaan als buitenbeentje. De Holocaust.

Soms, zoals in het sterke openingsverhaal, presenteren die thema’s zich onnadrukkelijk en vormen ze nauwelijks meer dan een onderstroom. Dat levert sterk gelaagde verhalen op, waarin de sturende hand van de schrijver amper voelbaar is. Naarmate de bundel vordert en de overlappingen zich opstapelen, maken Halfons ‘homeruns’ richting diezelfde thema’s een geforceerdere indruk. Wanneer hij voor de derde keer een nieuwe meneer Hoffmann opvoert, schijnt zijn wens de bundel tot een eenheid te smeden naar mijn smaak wat al te opzichtig door. Ook zijn neiging de verhalen af te hechten met een ietwat melodramatische slotalinea doet afbreuk aan de oprechtheid van de vertelling.

Steeds een slag om de arm

Halfons motor bij het schrijven is het no sé, zegt hij, het ‘niet-weten’. Wie zijn alter ego kent, zal dat nauwelijks verbazen: er is nogal wat wat dit personage niet weet. Het uit zich in overmatig gebruik van het woord ‘misschien’. Als er iemand glimlacht, volgt er bij Halfon een hele rits aan mogelijke verklaringen voor die glimlach, vaak nog gevolgd door een gelaten ‘ik weet het niet’. Ook bij zaken die evident lijken, houdt de schrijver een slag om de arm. (‘Een stelletje, misschien’, over twee zoenende jongeren in de trein.)

Ger Groot, die vorig jaar in deze krant De Poolse bokser besprak, dichtte de schrijver om die reden ‘balorigheid’ toe; ‘een wat-kan-het-me-ook-schelen-achtige branie die zich niet bekommert om veel ernst’. Je zou Halfons tendens zaken in het midden te laten ook met het tegendeel kunnen verklaren: de auteur lijkt er zo op gebrand ‘de waarheid’ boven tafel te krijgen, dat hij voortdurend alert is op valse aannames. ‘Hoe kon ik de juiste woorden vinden en ze gebruiken zonder verraad te plegen?’ schrijft hij ergens. Hier mag geen kennis gefaked worden, sprak voor mij uit het voortdurende gegis. De schrijver wenst zijn verhalen weliswaar fictie te noemen, maar gesjoemel met feiten wordt hier niet getolereerd.

Waarom dan toch dat label fictie? Het titelverhaal, waarmee de bundel afsluit, biedt een voorzichtig antwoord op die vraag. Halfon bezoekt een ‘genezeres’ in de buurt waar hij opgroeide. Zij voert een ritueel met hem uit waarover ze zegt dat het hem zal helpen ‘de waarheid te zien’. Bedwelmd door de kruiden en drankjes die ze hem aanbiedt, beseft het personage dat wat voor namen geldt ook geldt voor verhalen: ze zijn verzonnen. Niet de feiten zelf, maar de manier waarop we ze rangschikken, de betekenis die we eraan verlenen, maakt het verhaal. In die zin valt ieder verhaal onder fictie, ook als de feiten kloppen. Allemaal creëren we, op basis van wat ons over onze voorouders is overgeleverd, onze eigen mythe.

Het ritueel brengt Halfon tot de conclusie dat het er niet om gaat ‘de waarheid’ te achterhalen (want: ‘welke waarheid, of welke van alle waarheden, of wiens waarheid precies?’), maar zijn waarheid. En die is meerduidig. ‘U bent niet van hier hè, m’neer?’ vraagt een jongetje hem, als hij de ochtend na het ritueel langs het meer van zijn kindertijd wandelt. Voor het eerst brengt de vraag Halfon niet in gewetensnood. Hij glimlacht naar het joch. ‘Soms,’ antwoordt hij.



Eduardo Halfon: Duel. (Duelo). Vert. Lisa Thunnissen. Wereldbibliotheek, 192 blz. € 21,99 Duel. (Duelo). Vert. Lisa Thunnissen. Wereldbibliotheek, 192 blz. € 21,99 ●●●●●

NRC Boeken Het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 september 2020