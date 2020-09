Ombudsman: toegang tot zorg nog steeds niet op orde

Het huidige zorgstelsel werkt nog steeds niet goed. Daardoor hebben sommige groepen mensen niet genoeg toegang tot de juiste zorg. Die conclusie trekt de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen donderdag, twee jaar na het verschijnen van twee kritische rapporten over het Nederlandse zorgstelsel. Volgens de Ombudsman bestaan problemen gesignaleerd in die rapporten nog steeds.

Zo is het zorgsysteem door veel verschillende wetten, regels en stelsels „onverminderd complex”. Burgers weten daardoor nog steeds niet waar ze precies moeten aankloppen als ze zorg nodig hebben. Instanties werken te weinig samen, er is te veel „administratieve rompslomp” en de marktwerking in de zorg functioneert problematisch. Verbeterprogramma’s en actieplannen vanuit het ministerie van Volksgezondheid (VWS) hebben daar bovendien nog geen verandering in weten te brengen, veelal omdat deze tijdelijk of te kleinschalig zijn.

Met name mensen die langdurige zorg nodig hebben, bijvoorbeeld chronisch zieken of mensen met een beperking, hebben hiervan last. De verschillende soorten zorg die zij nodig hebben, bijvoorbeeld thuiszorg of verpleeghuiszorg, worden nog steeds door verschillende, niet met elkaar verbonden instanties uitgevoerd. Daardoor worden gebruikers van langdurige zorg „geregeld tussen instanties heen en weer gestuurd”, aldus de ombudsman.